Гербион® сироп исландского мха (Herbion syrup of iceland moss)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 980 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
296,80
Экономия при брони: -24,90 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
309,00
Экономия при брони: -37,30 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
309,80
Экономия при брони: -66,53 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Фармация
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
307,40
Экономия при брони: -65,99 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
273,91
Экономия при брони: -12,42 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Фармация
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
308,50
Экономия при брони: -66,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto