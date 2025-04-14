Гербион® сироп исландского мха (Herbion syrup of iceland moss)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 339 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
273,86
Экономия при брони: -11,16 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 23 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 23 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
276,76
Экономия при брони: -16,48 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
281,04
Экономия при брони: -10,16 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
284,55
Экономия при брони: -16,39 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
306,60
Экономия при брони: -38,20 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto