Кветиксол, содержащий кветиапин в качестве действующего вещества, является атипичным антипсихотическим препаратом, часто назначаемым в психиатрии. Показаниями к применению Кветиксола согласно инструкции МЗ Украины являются лечение шизофрении и биполярных расстройств (БР), в том числе маниакальных и депрессивных эпизодов. Также возможно профилактическое назначение Кветиксола для профилактики рецидивов БР у пациентов, маниакальные эпизоды у которых поддавались лечению кветиапином. В то же время в мировой научной литературе все чаще встречаются публикации об успешном опыте применения кветиапина для симптоматического лечения ряда психических расстройств, отличающихся от показаний, указанных в инструкции.

Так, описан опыт применения кветиапина в качестве седативного лекарственного средства при возбуждении и беспокойстве, вызванном приемом различных психоактивных веществ (Piróg-Balcerzak A. et al., 2015). Он также широко применяется при посттравматическом стрессовом расстройстве, депрессивном психозе при болезни Паркинсона, поведенческих и психологических симптомах деменции, тревожных расстройствах и бессоннице (El‐Saifi N. et al., 2016).

Психические заболевания — неинфекционная эпидемия?

Нарушения психического здоровья и поведения — одна из основных проблем в развитых странах (El‐Saifi N. et al., 2016). Например, в результате национального обследования психического здоровья и благополучия населения Австралии выявлено, что 45% взрослых австралийцев в возрасте 18–85 лет испытывали психическое расстройство (ПР). Из них у около 20% отмечали ПР в течение предыдущих 12 мес. В США у около 20% людей в возрасте 65 лет и старше выявляли ПР, включая деменцию в течение предыдущих 12 мес (Karel M.J. et al., 2012). Прогнозируется, что в ближайшие 10 лет в связи со старением населения количество лиц пожилого возраста с нарушениями психики увеличится (Karel M.J. et al., 2012). Психические болезни и расстройства поведения составляют около 13% общего числа болезней в Австралии (El‐Saifi N. et al., 2016).

ПР обычно лечат с помощью антипсихотиков. Существует два основных класса антипсихотических препаратов с различными механизмами действия и профилями побочных эффектов: антипсихотические лекарственные средства первого поколения, или типичные, такие как галоперидол, и антипсихотические средства второго поколения, или атипичные, такие как амисульприд, арипипразол, клозапин, оланзапин, кветиапин и рисперидон. При этом применение антипсихотических препаратов второго поколения, в частности кветиапина, связано с меньшим числом побочных эффектов (Meltzer H.Y., 2013).

Кветиапин в лечении БР

БР — это психическое заболевание, определяемое развитием периодических эпизодов мании/гипомании и депрессии. Распространенность их в популяции достигает 2–4% (Merikangas K.R. et al., 2007). Стоимость лечения этих расстройств высокая, так как в периоды обострения обычно требуется госпитализация (Woods S.W., 2000). Кроме того, это заболевание может приводить к инвалидизации. По разным данным, 25–55% пациентов с БР были остановлены при попытке совершить самоубийство, 10–20% — совершили суицид (Suttajit S. et al., 2014). Смертность таких пациентов повышена не только за счет суицида. Отмечаются также повышенная соматическая заболеваемость и общая смертность пациентов с депрессивной фазой БР. Следовательно, в таком случае ранняя диагностика и лечение сохраняют жизнь пациенту (Suttajit S. et al., 2014). Считается также, что депрессия при БР проявляется недостаточно, ее симптомы приписываются другим заболеваниям или даже чертам характера. Гиподиагностика заболевания проявляется недостаточным или неадекватным лечением. Последствиями этого могут быть потеря работы, сложности в отношениях с окружающими людьми и в семье, снижение качества жизни больных (Khouzam H.R., Singh F., 2006).

В одном из обзоров рассмотрены эффективность и безопасность применения кветиапина при остром депрессивном эпизоде у больных с БР (Suttajit S. et al., 2014). Общее количество участников ― 3488. Уже с первой недели терапии кветиапином отмечалось уменьшение выраженности симптомом депрессии. В то же время, при приеме кветиапина чаще возникали экстрапирамидные нарушения, заторможенность, сонливость, головокружение. Пациенты, принимавшие исследуемый препарат, чаще отмечали усталость, запор, сухость во рту, повышение аппетита и увеличение массы тела, но при этом снижался риск возникновения мании, развивающейся в период лечения, и головной боли. Терапия кветиапином приводила к выраженному улучшению общего состояния, качества сна, уменьшению выраженности симптомов беспокойства. Было установлено, что препарат эффективен как для лечения острого депрессивного эпизода при БР, так и для профилактики рецидивов мании/гипомании (Suttajit S. et al., 2014). По некоторым данным, препарат также эффективен в лечении смешанных эпизодов при БР (Janicak P.G., Rado J.T., 2012). Имеются сообщения об эффективности кветиапина у пациентов, резистентных к предшествующей терапии другими препаратами (Ghaemi S.N., Katzow J.J., 1999). В контексте БР кветиапин является единственным препаратом, одобренным в качестве монотерапии. Он также может применяться и в составе комбинированных схем лечения (Janicak P.G., Rado J.T., 2012).

Шизофрения: лучшая переносимость, лучшая приверженность лечению ― лучший результат?

Антипсихотические препараты — основные средства для лечения шизофрении, уменьшающие выраженность как продуктивных симптомов (слуховые, зрительные галлюцинации, навязчивые идеи), так и таких симптомов, как апатия и эмоциональное обеднение. Выбор наиболее эффективного антипсихотического препарата, который при этом будет обладать минимумом побочных эффектов, имеет решающее значение для успешности лечения шизофрении. Более 50 лет в лечении шизофрении применялись так называемые типичные антипсихотики, такие как хлорпромазин и галоперидол. Хотя эти препараты эффективны для лечения продуктивных симптомов, они зачастую плохо переносятся пациентами. Возникновение побочных реакций часто приводит к тому, что пациент прерывает курс лечения, что в дальнейшем обусловливает рецидив и госпитализацию. С 1988 г. появилось второе поколение антипсихотических препаратов (Suttajit S. et al., 2013). Эти лекарственные средства (известные как атипичные) эффективны в терапии шизофрении. В обзоре кокрейновского формата оценивались эффективность и переносимость кветиапина по сравнению с типичными антипсихотиками. В обзор вошли 43 исследования с общим количеством 7217 пациентов. В результате было установлено, что по эффективности кветиапин не уступает, но и не превосходит типичные антипсихотические препараты. Однако было установлено, что кветиапин вызывает меньшее количество побочных эффектов (таких как увеличение массы тела, головокружение, двигательные расстройства, неспособность сидеть на месте, дрожь, тремор и повышенный уровень гормона пролактина, который может провоцировать проблемы сексуального характера). Некоторые из проанализированных исследований показали большую эффективность квеатипина в отношении таких симптомов, как апатия и обеднение эмоциональной сферы. Важным показателем является то, что значительно меньшее количество участников, принимавших квеатипин, досрочно вышли из исследований из-за возникновения нежелательных эффектов терапии. Это также указывает на лучшую переносимость квеатипина по сравнению с типичными антипсихотиками (Suttajit S. et al., 2013).

Другие возможные области применения

Делирий у детей

Делирий согласно Диагностическому и статистическому руководству по психическим расстройствам, 5-е изд. (DSM-5),― это острое изменение сознания, мышления, восприятия и эмоциональной сферы, которое является прямым физиологическим следствием основного заболевания (Joyce C., 2015). Недавно делирий был признан распространенным и серьезным осложнением критических заболеваний у детей. Его возникновение связывают с увеличением времени искусственной вентиляции легких и продолжительности пребывания в стационаре (Schieveld J.N., Janssen N.J., 2014). Этиология детского делирия является многофакторной. Он часто вызывается соматическим заболеванием, усугубляемым ятрогенными вмешательствами и непривычной для ребенка обстановкой в отделении интенсивной терапии. В ретроспективном исследовании было установлено, что кветиапин — безопасный препарат для краткосрочного применения даже у самых маленьких детей (Joyce C., 2015).

Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) — распространенное психическое нарушение. Считается, что у 4,3–5,9% населения отмечают эту патологию (Tyrer P., Baldwin D., 2006). Это хроническое заболевание, приводящее к инвалидности. В его терапии применяются когнитивно-поведенческая терапия, а также антидепрессанты, прежде всего селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). Тем не менее многие пациенты с ГТР не достигают ремиссии, несмотря на адекватную дозу и длительность приема СИОЗС (Maneeton N. et al., 2016). Был проведен анализ публикаций, посвященных эффективности кветиапина при ГТР. Выявлено, что он обладает худшей переносимостью, чем СИОЗС. В то же время у пациентов, которые не достигли улучшения другими методами, применение кветиапина может быть оправданным благодаря выраженному клиническому эффекту (Kreys T.J., Phan S.V., 2015).

Безопасность применения кветиапина у пациентов пожилого возраста

Кветиапин широко применяется у пациентов пожилого возраста, поскольку считается, что он вызывает меньшее количество серьезных побочных реакций, таких как экстрапирамидные симптомы и поздняя дискинезия, по сравнению с другими антипсихотическими препаратами (Alexander G.C. еt al., 2011). Побочные эффекты у пациентов пожилого возраста, происходящие на фоне применения кветиапина, распределяются по частоте возникновения: сонливость (18%), головокружение (11%), сухость во рту (9%), запоры (8%), ортостатическая гипотензия (4%), увеличение массы тела (5%), диспепсия (5 %) (El‐Saifi N. et al., 2016). Однако в апреле 2005 г., на основе анализа 17 плацебо-контролируемых исследований FDA выпустило предупреждение о повышенном риске возникновения летального исхода, связанного с применением второго поколения антипсихотических препаратов у лиц пожилого возраста с психозом, связанным с деменцией (El‐Saifi N. et al., 2016). Большинство летальных исходов было связано с сердечно-сосудистыми или инфекционными заболеваниями (сердечная недостаточность, внезапная коронарная смерть, пневмония). В то же время в исследованиях было установлено, что большинство из этих побочных реакций можно предотвратить (Thomas E.J., Brennan T.A., 2000). Был проведен обзор литературы с целью установления безопасного применения кветиапина у пациентов пожилого возраста не только по утвержденным показаниям согласно инструкции, но и в случае применения при иной психиатрической патологии. Были проанализированы данные 1980 статей, 62 из них соответствовали критериям включения.

75% назначений кветиапина не соответствовали указанным в инструкции, преимущественно это были психозы при деменции, посттравматическое стрессовое расстройство и бессонница.

Установлено, что наиболее часто развивались побочные эффекты со стороны нервной системы, а именно сонливость и заторможенность. Другим распространенным неблагоприятным эффектом была ортостатическая гипотензия. Также было отмечено, что при приеме кветиапина, чаще всего у женщин, увеличивается масса тела. Важно отметить, что многие из побочных реакций, связанных с применением кветиапина, по-видимому, можно предотвратить. Например, развития ортостатической гипотензии можно избежать более медленным титрованием дозы. В результате предотвращения гипотензии возможно снизить последующие падения и травмы, такие как перелом бедра и черепно-мозговая травма. Запор — также потенциально предотвратимое побочное действие: его можно предотвратить с помощью диеты и слабительных препаратов. Некоторые побочные эффекты проявляются чаще. Например, частота развития сонливости составила 25–39% против 18%, а головокружения ― 15–27% против 11% соответственно (El‐Saifi N. et al., 2016). Этот обзор демонстрирует безопасность применения кветиапина у лиц пожилого возраста, что дает возможность прогнозировать, предотвращать и контролировать побочные реакции у больных этой возрастной категории.

Заключение

Кветиксол (действующее вещество — кветиапин) широко применяемое антипсихотическое средство. Квеатипин одобрен FDA для лечения шизофрении, острой мании при БР и является препаратом первой линии для лечения депрессивной фазы БР (Suttajit S. et al., 2014). В то же время это лекарственное средство назначается психиатрами во всем мире при более широком спектре заболеваний и нарушений поведения. Кветиапин оказывает не только антипсихотическое действие. Особо стоит отметить его свойство стабилизировать настроение (Janicak P.G., Rado J.T., 2012). Описаны случаи злоупотребления больными кветиапином (Reeves R.R. et al., 2007). Исходя из этого, клиницистам следует соблюдать осторожность при назначении Кветиксола пациентам, подверженным риску злоупотребления психоактивными препаратами. При применении квеатипина вероятность возникновения побочных реакций менее вероятна по сравнению с типичными антипсихотиками (Suttajit S. et al., 2013), что на практике может означать большую приверженность пациентов к терапии Кветиксолом, а значит — лучший клинический результат.