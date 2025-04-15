Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
419,70 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
677,70 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
992,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
411,76
Экономия при брони: -36,07 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
613,02
Экономия при брони: -23,46 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
880,17
Экономия при брони: -33,69 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 52 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
422,53
Экономия при брони: -19,20 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
672,27
Экономия при брони: -30,55 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
992,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 52 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
404,00
Экономия при брони: -27,30 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
422,21
Экономия при брони: -20,08 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
992,70 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
242,97
Экономия при брони: -18,86 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
590,87
Экономия при брони: -79,97 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
848,00
Экономия при брони: -85,10 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
677,70 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
992,70 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
416,20
Экономия при брони: -39,50 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
717,20
Экономия при брони: -114,30 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
935,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
419,01
Экономия при брони: -73,29 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
614,55
Экономия при брони: -21,55 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
992,70 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
378,80
Экономия при брони: -2,10 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
419,94
Экономия при брони: -17,81 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
381,37
Экономия при брони: -18,92 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
677,70 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
992,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
366,54
Экономия при брони: -24,11 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
677,70 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
992,70 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
424,60
Экономия при брони: -60,55 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
677,70 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
590,01
Экономия при брони: -27,24 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
419,70 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
677,70 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
992,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
378,40
Экономия при брони: -13,54 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
354,17
Экономия при брони: -12,67 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
880,50
Экономия при брони: -36,25 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
395,82
Экономия при брони: -25,69 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
615,73
Экономия при брони: -39,96 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
905,34
Экономия при брони: -58,75 грн