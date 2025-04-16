Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
391,70
Экономия при брони: -18,90 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
992,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
399,17
Экономия при брони: -64,34 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
605,09
Экономия при брони: -60,58 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
601,84
Экономия при брони: -41,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
376,68
Экономия при брони: -0,48 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
660,44
Экономия при брони: -19,04 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
387,32
Экономия при брони: -44,16 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
629,86
Экономия при брони: -30,28 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
871,09
Экономия при брони: -41,88 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
427,80
Экономия при брони: -74,32 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
696,84
Экономия при брони: -133,59 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
896,80
Экономия при брони: -56,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
398,34
Экономия при брони: -43,82 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
631,78
Экономия при брони: -32,25 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
995,84
Экономия при брони: -112,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
390,99
Экономия при брони: -47,69 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
673,96
Экономия при брони: -33,25 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
300,21
Экономия при брони: -17,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
254,06
Экономия при брони: -5,40 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
629,60
Экономия при брони: -37,70 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
970,30
Экономия при брони: -72,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
394,39
Экономия при брони: -51,09 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
670,40
Экономия при брони: -28,38 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
999,30
Экономия при брони: -75,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
418,64
Экономия при брони: -59,10 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
613,23
Экономия при брони: -24,38 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
972,14
Экономия при брони: -38,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
709,60
Экономия при брони: -117,70 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
928,40
Экономия при брони: -30,20 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
1.1 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
423,75
Экономия при брони: -64,21 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
620,71
Экономия при брони: -31,86 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
965,55
Экономия при брони: -49,56 грн