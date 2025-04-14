Днепр (адрес не указан)
Доступно в 271 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
429,01
Экономия при брони: -55,38 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
686,20 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
893,25
Экономия при брони: -56,75 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
426,13
Экономия при брони: -51,94 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
704,88
Экономия при брони: -121,66 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
958,00
Экономия при брони: -121,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
429,14
Экономия при брони: -53,72 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
686,20 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
1015,20
Экономия при брони: -66,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
420,20
Экономия при брони: -37,50 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
643,30
Экономия при брони: -20,30 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
930,90
Экономия при брони: -43,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
416,30
Экономия при брони: -33,60 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
930,90
Экономия при брони: -43,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
260,19
Экономия при брони: -10,97 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
689,04
Экономия при брони: -34,76 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
992,85
Экономия при брони: -51,44 грн
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
3.3 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
402,57
Экономия при брони: -48,20 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
686,20 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
997,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
395,50
Экономия при брони: -12,80 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
717,20
Экономия при брони: -94,20 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
258,12
Экономия при брони: -8,90 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
680,45
Экономия при брони: -27,09 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
994,27
Экономия при брони: -188,57 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
424,11
Экономия при брони: -50,20 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
633,00
Экономия при брони: -48,80 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
997,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
423,27
Экономия при брони: -47,11 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
698,07
Экономия при брони: -40,29 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
896,48
Экономия при брони: -45,04 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
414,64
Экономия при брони: -38,56 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
455,12
Экономия при брони: -29,60 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
888,19
Экономия при брони: -33,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
427,44
Экономия при брони: -51,36 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
693,92
Экономия при брони: -55,56 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
904,81
Экономия при брони: -49,41 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
415,31
Экономия при брони: -46,49 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
650,86
Экономия при брони: -66,42 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
992,74
Экономия при брони: -31,81 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga