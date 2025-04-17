Винница (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
420,97
Экономия при брони: -52,75 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
677,70 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
992,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
275,67
Экономия при брони: -8,87 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
480,23
Экономия при брони: -44,29 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
992,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
421,46
Экономия при брони: -53,74 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
418,03
Экономия при брони: -25,26 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
1015,34
Экономия при брони: -92,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
416,20
Экономия при брони: -16,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
992,70 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
992,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
424,95
Экономия при брони: -57,23 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
623,46
Экономия при брони: -33,68 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
585,43
Экономия при брони: -31,62 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
392,38
Экономия при брони: -24,22 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
627,59
Экономия при брони: -38,75 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
992,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
418,80
Экономия при брони: -18,80 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
992,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
402,36
Экономия при брони: -34,57 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
679,95
Экономия при брони: -90,99 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
590,09
Экономия при брони: -22,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
414,33
Экономия при брони: -46,54 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
684,27
Экономия при брони: -55,94 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
896,41
Экономия при брони: -39,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
418,80
Экономия при брони: -18,80 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
677,70 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
992,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
447,82
Экономия при брони: -67,78 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
426,46
Экономия при брони: -26,78 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
856,30
Экономия при брони: -53,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
419,09
Экономия при брони: -39,05 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
656,99
Экономия при брони: -22,09 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
980,99
Экономия при брони: -56,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
419,40
Экономия при брони: -19,40 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
653,10
Экономия при брони: -0,50 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
935,40
Экономия при брони: -35,40 грн