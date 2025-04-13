Киев (адрес не указан)
Доступно в 802 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
419,50
Экономия при брони: -27,20 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
640,30
Экономия при брони: -10,20 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
627,18
Экономия при брони: -57,16 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
377,75
Экономия при брони: -39,62 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
410,23
Экономия при брони: -22,48 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
887,36
Экономия при брони: -49,30 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
392,21
Экономия при брони: -20,87 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
699,94
Экономия при брони: -43,07 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
1001,28
Экономия при брони: -61,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
479,37
Экономия при брони: -59,10 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
967,90 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga