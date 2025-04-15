Львов (адрес не указан)
Доступно в 208 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
423,50
Экономия при брони: -51,82 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
690,97
Экономия при брони: -104,55 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
301,21
Экономия при брони: -17,42 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
277,81
Экономия при брони: -20,54 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
756,60
Экономия при брони: -126,30 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
1000,90
Экономия при брони: -86,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
276,60
Экономия при брони: -19,34 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
930,30
Экономия при брони: -15,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
432,17
Экономия при брони: -10,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
425,56
Экономия при брони: -51,61 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
207,05
Экономия при брони: -11,46 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
1016,26
Экономия при брони: -91,35 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
419,44
Экономия при брони: -57,18 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
699,07
Экономия при брони: -44,63 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
988,23
Экономия при брони: -94,63 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
418,80
Экономия при брони: -33,10 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
392,20
Экономия при брони: -6,50 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
646,70
Экономия при брони: -16,40 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
980,80
Экономия при брони: -66,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
424,10
Экономия при брони: -38,40 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
717,80
Экономия при брони: -87,50 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
1010,40
Экономия при брони: -95,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Farmlyga
261,66
Экономия при брони: -4,40 грн
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Farmlyga
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Farmlyga
939,20
Экономия при брони: -24,50 грн