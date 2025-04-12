таблетки . Рекомендуемая доза составляет 500–2000 мг/сут (1–4 таблетки).

Дозы препарата и продолжительность лечения зависят от тяжести поражений мозга и устанавливаются врачом.

Пациентам пожилого возраста коррекции дозы не требуется.

Р-р для перорального применения. Применяют внутрь. Рекомендуемая доза для взрослых составляет от 500 мг (5 мл) до 2000 мг (20 мл) в сутки в 2–3 приема.

Препарат применять с помощью дозировочного шприца по следующей схеме:

перед применением следует полностью втиснуть поршень дозировочного шприца;

оттянуть поршень и набрать необходимую дозу, учитывая, что количество жидкости в шприце должно соответствовать назначенной дозе;

препарат принимать непосредственно или разводить на полстакана воды (120 мл), независимо от приема пищи.