Нейроксон® (Neuroxon®)
Нейроксон инструкция по применению
Состав
1 таблетка содержит цитиколина мононатриевой соли (в пересчете на цитиколин) – 500 мг;
прочие ингредиенты: целлюлоза микрокристаллическая, натрия кроскармеллоза, масло касторовое полиэтоксилированное, гидрогенизированное с минеральным носителем магнием алюмометасиликатом, тальк, кремния диоксид коллоидный гидрофобный, магния стеарат, смесь для покрытия «Aquarius PrimeBKN318029 White», содержащая гидроксипропилметилцеллюлозу, гидроксипропилцеллюлозу, среднецепочечные триглицериды, титана диоксид.
Цитиколин - 500 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Цитиколин стимулирует биосинтез структурных фосфолипидов мембран нейронов, что подтверждено данными магнитно-резонансной спектроскопии. Благодаря этому механизму действия цитиколин проявляет функционирование таких мембранных механизмов, как работа ионообменных насосов и рецепторов, модуляция которых необходима для нормального проведения нервных импульсов. Благодаря стабилизирующему действию на мембрану нейронов цитиколин проявляет противоотечные свойства, способствующие реабсорбции отека мозга.
Результаты экспериментальных исследований свидетельствуют, что цитиколин ингибирует активацию некоторых фосфолипаз (А1, А2, С и D), уменьшая образование свободных радикалов, предотвращает разрушение мембранных систем и сохраняет антиоксидантные защитные системы, такие как глутатион.
Цитиколин сохраняет запас энергии нейронов, ингибирует апоптоз и стимулирует синтез ацетилхолина.
Экспериментально доказано, что цитиколин также проявляет профилактическое нейропротекторное действие при фокальной ишемии головного мозга.
Клинические исследования показали, что цитиколин достоверно повышает показатели функционального выздоровления у пациентов с острым ишемическим нарушением мозгового кровообращения, что совпадает с замедлением роста ишемического поражения головного мозга по данным нейровизуализации.
У пациентов с черепно-мозговой травмой цитиколин ускоряет восстановление и уменьшает продолжительность и интенсивность посттравматического синдрома.
Цитиколин улучшает уровень внимания и сознания, уменьшает выраженность когнитивных и неврологических расстройств, связанных с ишемией головного мозга, способствует уменьшению проявлений амнезии.
Фармакокинетика. Цитиколин хорошо абсорбируется при пероральном введении. После введения препарата наблюдается значительное повышение уровня холинов в плазме крови. При пероральном применении препарат практически полностью всасывается. Результаты иследований свидетельствуют, что биодоступность при пероральном и в/в путях введения практически одинаковые.
Препарат метаболизируется в кишечнике и печени с образованием холина и цитидина.
После введения цитиколин широко распределяется в структурах головного мозга с быстрым включением фракции холина в структурные фосфолипиды и фракции цитидина в цитидиновые нуклеотиды и нуклеиновые кислоты. В головном мозге цитиколин встраивается в клеточные, цитоплазматические и митохондриальные мембраны, участвуя в построении фракции фосфолипидов.
Лишь незначительное количество дозы определяют в моче и кале (<3%). Примерно 12% дозы выводится через СО2 выдыхаемого воздуха. При выделении препарата с мочой выделяют две фазы: первая фаза — в течение 36 ч, в которой скорость выведения уменьшается быстро, и вторая фаза — в которой скорость выведения уменьшается гораздо медленнее. Такая же фазность наблюдается при выделении через дыхательные пути. Скорость выведения СО2 уменьшается быстро в течение приблизительно 15 ч, затем — снижается гораздо медленнее.
Показания Нейроксон
инсульт, острая фаза нарушений мозгового кровообращения и их неврологические последствия. Черепно-мозговая травма и ее неврологические последствия. Когнитивные нарушения и нарушения поведения вследствие хронических сосудистых и дегенеративных церебральных расстройств.
Применение Нейроксон
таблетки. Рекомендуемая доза составляет 500–2000 мг/сут (1–4 таблетки).
Дозы препарата и продолжительность лечения зависят от тяжести поражений мозга и устанавливаются врачом.
Пациентам пожилого возраста коррекции дозы не требуется.
Р-р для перорального применения. Применяют внутрь. Рекомендуемая доза для взрослых составляет от 500 мг (5 мл) до 2000 мг (20 мл) в сутки в 2–3 приема.
Препарат применять с помощью дозировочного шприца по следующей схеме:
- перед применением следует полностью втиснуть поршень дозировочного шприца;
- оттянуть поршень и набрать необходимую дозу, учитывая, что количество жидкости в шприце должно соответствовать назначенной дозе;
- препарат принимать непосредственно или разводить на полстакана воды (120 мл), независимо от приема пищи.
Необходимо промывать дозировочный шприц водой после каждого применения.
Дозы препарата и продолжительность лечения зависят от тяжести поражений мозга и устанавливаются индивидуально.
Пациентам пожилого возраста коррекции дозы не требуется.
Р-р для инъекций. Рекомендуемая доза для взрослых составляет от 500 до 2000 мг/сут в зависимости от тяжести симптомов.
Препарат назначают в/м или в/в. В/в препарат может быть введен медленно инъекционно (в течение 3–5 мин в зависимости от вводимой дозы) или капельно (скорость: 40–60 капель в минуту).
Максимальная суточная доза — 2000 мг.
Период лечения зависит от течения болезни и определяется врачом.
Пациентам пожилого возраста коррекции дозы не требуется.
Р-р для инъекций предназначен только для однократного применения. Препарат применять сразу после открытия ампулы. Остатки препарата необходимо уничтожить. Препарат можно смешивать со всеми изотоническими р-рами для в/в введения, а также с гипертоническим р-ром глюкозы.
При необходимости лечение продолжать препаратом в форме р-ра для приема внутрь.
Противопоказания
повышенная чувствительность к цитиколину или другим компонентам препарата. Повышенный тонус парасимпатической нервной системы.
Побочные эффекты
возникают очень редко (<1/10 000), включая единичные случаи.
Со стороны психики: галлюцинации.
Со стороны нервной системы: выраженная головная боль, головокружение.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: АГ, артериальная гипотензия, тахикардия.
Со стороны дыхательной системы: диспноэ.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, эпизодическая диарея.
Аллергические реакции, включая сыпь, зуд, ангионевротический отек, анафилактический шок, покраснение, крапивницу, экзантему, пурпуру.
Общие нарушения: озноб, отек, изменения в месте введения.
Особые указания
в случае в/в применения препарат следует вводить медленно (в течение 3–5 мин в зависимости от вводимой дозы).
В случае применения в/в капельно, скорость вливания должна составлять 40–60 капель в минуту.
В случае устойчивого внутричерепного кровоизлияния не следует превышать дозу 1000 мг/сут и скорость в/в вливания (30 капель в минуту).
Пациентам с наследственным нарушением толерантности к фруктозе не следует принимать Нейроксон, р-р для перорального применения, поскольку он содержит сорбит. Метилпарабен и пропилпарагидроксибензоат, содержащиеся в составе препарата, могут вызвать аллергические реакции (обычно замедленного типа).
Применение в период беременности и кормления грудью. Достаточных данных о применении цитиколина у беременных нет. Цитиколин не следует применять, кроме случаев крайней необходимости. В период беременности препарат назначают только тогда, когда ожидаемая терапевтическая польза превышает потенциальный риск. Данные о проникновении цитиколина в грудное молоко и его действии на плод неизвестны.
Дети. Опыт применения препарата у детей ограничен, поэтому препарат назначают только тогда, когда ожидаемая польза превышает любой потенциальный риск.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В индивидуальных случаях некоторые побочные реакции со стороны ЦНС могут влиять на способность к управлению транспортными средствами и работе с механизмами.
Взаимодействия
цитиколин усиливает эффект леводопы. Не следует назначать одновременно с лекарственными средствами, содержащими меклофеноксат.
Передозировка
случаи передозировки не отмечены.
Условия хранения
таблетки — в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Р-р для перорального применения — в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С. Не замораживать и не охлаждать. В процессе хранения возможно возникновение легкой опалесценции, которая исчезает при выдерживании препарата при комнатной температуре (≈20 °С).
Р-р для инъекций — в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С.