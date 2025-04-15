Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
690,00
Экономия при брони: -52,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
720,00
Экономия при брони: -35,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
767,37
Экономия при брони: -83,79 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 52 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
800,37
Экономия при брони: -88,86 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
764,10
Экономия при брони: -61,10 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
678,00
Экономия при брони: -40,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
764,00
Экономия при брони: -61,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
771,60
Экономия при брони: -26,87 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 52 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
784,73
Экономия при брони: -101,49 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
772,87
Экономия при брони: -79,67 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
771,62
Экономия при брони: -68,57 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
720,00
Экономия при брони: -35,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
773,68
Экономия при брони: -97,56 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
780,66
Экономия при брони: -77,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
773,35
Экономия при брони: -102,34 грн