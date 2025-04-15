Львов (адрес не указан)
Доступно в 207 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
746,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
776,94
Экономия при брони: -75,47 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
746,40
Экономия при брони: -57,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
0.7 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
746,40
Экономия при брони: -57,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
746,40
Экономия при брони: -57,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
776,80
Экономия при брони: -64,97 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
0.8 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
404,62
Экономия при брони: -49,05 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
764,00
Экономия при брони: -75,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
760,60
Экономия при брони: -72,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
764,70
Экономия при брони: -76,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
761,30
Экономия при брони: -72,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум