Николаев (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
770,86
Экономия при брони: -75,24 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
764,00
Экономия при брони: -54,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
805,87
Экономия при брони: -93,81 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
764,00
Экономия при брони: -54,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
787,19
Экономия при брони: -98,48 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
796,07
Экономия при брони: -107,36 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
764,70
Экономия при брони: -55,40 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
764,70
Экономия при брони: -55,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
746,80
Экономия при брони: -37,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
812,44
Экономия при брони: -140,12 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
806,48
Экономия при брони: -135,09 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
774,36
Экономия при брони: -102,73 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум