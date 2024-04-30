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Активные вещества — “Ц”ЦИТИКОЛИН (CITICOLINUM)

ЦИТИКОЛИН (CITICOLINUM) Действующее вещество

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Найдено: 67 препаратов
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 20; Корпорация Артериум
Нейроксон® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 20 Корпорация Артериум
В 1062 аптеках
от 564,25 грн
Цены в аптеках
Кванил таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 30; Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Кванил Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 30 Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
В 994 аптеках
от 786,39 грн
Цены в аптеках
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, № 30; Amaxa LTD
Нейродар® Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, № 30 Amaxa LTD
В 918 аптеках
от 805,30 грн
Цены в аптеках
Нейроксон® раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, в блистере в пачке, в блистере в пачке, № 10; Корпорация Артериум
Нейроксон® Раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, в блистере в пачке, в блистере в пачке, № 10 Корпорация Артериум
В 888 аптеках
от 484,03 грн
Цены в аптеках
Цераксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 20; Ferrer International, S.A.
Цераксон® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 20 Ferrer International, S.A.
В 858 аптеках
от 714,80 грн
Цены в аптеках
Нейроксон® раствор для инъекций, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, в блистере в пачке, в блистере в пачке, № 10; Корпорация Артериум
Нейроксон® Раствор для инъекций, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, в блистере в пачке, в блистере в пачке, № 10 Корпорация Артериум
В 784 аптеках
от 522,36 грн
Цены в аптеках
Нейродар® раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5; Amaxa LTD
Нейродар® Раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5 Amaxa LTD
В 778 аптеках
от 711,25 грн
Цены в аптеках
Лира® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30; Фармак
Лира® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30 Фармак
В 741 аптеке
от 645,40 грн
Цены в аптеках
Цераксон® раствор для инъекций, 500 мг, ампула, 4 мл, № 5; Ferrer International, S.A.
Цераксон® Раствор для инъекций, 500 мг, ампула, 4 мл, № 5 Ferrer International, S.A.
В 641 аптеке
от 400,31 грн
Цены в аптеках
Цераксон® раствор для инъекций, 1000 мг, ампула, 4 мл, № 10; Ferrer International, S.A.
Цераксон® Раствор для инъекций, 1000 мг, ампула, 4 мл, № 10 Ferrer International, S.A.
В 636 аптеках
от 1176,90 грн
Цены в аптеках
Цераксон® раствор для перорального применения, 100 мг/мл, саше, 10 мл, № 10; Ferrer International, S.A.
Цераксон® Раствор для перорального применения, 100 мг/мл, саше, 10 мл, № 10 Ferrer International, S.A.
В 596 аптеках
от 859,89 грн
Цены в аптеках
Роноцит раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 5; World Medicine
Роноцит Раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 5 World Medicine
В 456 аптеках
от 628,85 грн
Цены в аптеках
Фармаксон раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5; ООО "Фармасел"
Фармаксон Раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5 ООО "Фармасел"
В 433 аптеках
от 657,50 грн
Цены в аптеках
Нейродар® раствор для инъекций, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5; Amaxa LTD
Нейродар® Раствор для инъекций, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5 Amaxa LTD
В 431 аптеке
от 286,70 грн
Цены в аптеках
Тиколин® раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, № 10; Микрохим
Тиколин® Раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, № 10 Микрохим
В 431 аптеке
от 614,00 грн
Цены в аптеках
Нейроксон® раствор для перорального применения, 100 мг/мл, флакон, 45 мл, с дозатором в пачке, с дозатором в пачке, № 1; Корпорация Артериум
Нейроксон® Раствор для перорального применения, 100 мг/мл, флакон, 45 мл, с дозатором в пачке, с дозатором в пачке, № 1 Корпорация Артериум
В 391 аптеке
от 472,35 грн
Цены в аптеках
Кванил раствор для орального применения, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Кусум Фарм
Кванил Раствор для орального применения, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Кусум Фарм
В 349 аптеках
от 249,41 грн
Цены в аптеках
Цераксон® раствор для перорального применения, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Ferrer International, S.A.
Цераксон® Раствор для перорального применения, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Ferrer International, S.A.
В 340 аптеках
от 499,09 грн
Цены в аптеках
Сомазина® раствор для перорального применения, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Би-Фарма
Сомазина® Раствор для перорального применения, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Би-Фарма
В 319 аптеках
от 582,20 грн
Цены в аптеках
Нейроцитин® C раствор оральный, 100 мг/мл, флакон, 200 мл, с дозирующим шприцем, с дозир. шприцем, № 1; Юрия-Фарм
Нейроцитин® C Раствор оральный, 100 мг/мл, флакон, 200 мл, с дозирующим шприцем, с дозир. шприцем, № 1 Юрия-Фарм
В 267 аптеках
от 731,94 грн
Цены в аптеках
Роноцит раствор оральный, 100 мг/мл, флакон, 10 мл, № 10; World Medicine
Роноцит Раствор оральный, 100 мг/мл, флакон, 10 мл, № 10 World Medicine
В 262 аптеках
от 764,80 грн
Цены в аптеках
Аксотилин раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, кассета в пачке, кассета в пачке, № 10; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аксотилин Раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, кассета в пачке, кассета в пачке, № 10 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 259 аптеках
от 539,95 грн
Цены в аптеках
Тиколин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30; Микрохим
Тиколин® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30 Микрохим
В 252 аптеках
от 749,69 грн
Цены в аптеках
Праксис таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 28; Астрафарм
Праксис Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 28 Астрафарм
В 239 аптеках
от 565,45 грн
Цены в аптеках
Роноцит раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5; World Medicine
Роноцит Раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5 World Medicine
В 230 аптеках
от 656,00 грн
Цены в аптеках
Лира® раствор для инъекций, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, в блистере в пачке, в блистере в пачке, № 5; Фармак
Лира® Раствор для инъекций, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, в блистере в пачке, в блистере в пачке, № 5 Фармак
В 215 аптеках
от 261,70 грн
Цены в аптеках
Цитимакс-Дарница раствор для инфузий, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1; Дарница
Цитимакс-Дарница Раствор для инфузий, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1 Дарница
В 209 аптеках
от 82,70 грн
Цены в аптеках
Новаксон раствор для инъекций, 250 мг/мл, флакон, 4 мл, № 5; Новофарм-Биосинтез
Новаксон Раствор для инъекций, 250 мг/мл, флакон, 4 мл, № 5 Новофарм-Биосинтез
В 207 аптеках
от 400,50 грн
Цены в аптеках
Цилитин раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Лекхим
Цилитин Раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Лекхим
В 207 аптеках
от 718,87 грн
Цены в аптеках
Кванил раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 10; Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Кванил Раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 10 Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
В 206 аптеках
от 719,68 грн
Цены в аптеках
Цилитин раствор оральный, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, с дозирующим шприцем, с дозир. шприцем, № 1; Технолог
Цилитин Раствор оральный, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, с дозирующим шприцем, с дозир. шприцем, № 1 Технолог
В 128 аптеках
от 381,40 грн
Цены в аптеках
Цитимакс-Дарница раствор для инъекций, 1000 мг, ампула, 4 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Цитимакс-Дарница Раствор для инъекций, 1000 мг, ампула, 4 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 122 аптеках
от 684,80 грн
Цены в аптеках
Праксис раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5; Корпорация Здоровье
Праксис Раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5 Корпорация Здоровье
В 122 аптеках
от 422,02 грн
Цены в аптеках
Кванил раствор для инъекций, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 10; Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Кванил Раствор для инъекций, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 10 Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
В 121 аптеке
от 487,85 грн
Цены в аптеках
Аксотилин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аксотилин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 119 аптеках
от 558,36 грн
Цены в аптеках
Тиколин® раствор для инъекций, 125 мг/мл, ампула, 4 мл, № 10; Микрохим
Тиколин® Раствор для инъекций, 125 мг/мл, ампула, 4 мл, № 10 Микрохим
В 110 аптеках
от 373,88 грн
Цены в аптеках
Цитимакс-Дарница раствор для инъекций, 1000 мг, ампула, 4 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5; Дарница
Цитимакс-Дарница Раствор для инъекций, 1000 мг, ампула, 4 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5 Дарница
В 85 аптеках
от 324,70 грн
Цены в аптеках
Лира® раствор оральный, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Фармак
Лира® Раствор оральный, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Фармак
В 73 аптеках
от 210,90 грн
Цены в аптеках
Тевтона раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5; ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Тевтона Раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5 ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
В 73 аптеках
от 455,31 грн
Цены в аптеках
Цилитин раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5; Лекхим-Харьков
Цилитин Раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5 Лекхим-Харьков
В 71 аптеке
от 397,15 грн
Цены в аптеках
Сомазина® раствор для инъекций, 1000 мг, ампула, 4 мл, № 10; Би-Фарма
Сомазина® Раствор для инъекций, 1000 мг, ампула, 4 мл, № 10 Би-Фарма
В 48 аптеках
от 504,00 грн
Цены в аптеках
Лира® раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, в пачке, в пачке, № 10; Фармак
Лира® Раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, в пачке, в пачке, № 10 Фармак
В 32 аптеках
от 627,21 грн
Цены в аптеках
Неоцеброн раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 3; Euro-Pharma
Неоцеброн Раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 3 Euro-Pharma
В 29 аптеках
от 387,69 грн
Цены в аптеках
Аксотилин раствор оральный, 100 мг/мл, флакон с дозирующим устройством, 50 мл, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аксотилин Раствор оральный, 100 мг/мл, флакон с дозирующим устройством, 50 мл, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 25 аптеках
от 353,10 грн
Цены в аптеках
Неоцеброн раствор для инъекций, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5; Euro-Pharma
Неоцеброн Раствор для инъекций, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5 Euro-Pharma
В 19 аптеках
от 368,40 грн
Цены в аптеках
Тевтона раствор для инъекций, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5; ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Тевтона Раствор для инъекций, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5 ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
В 16 аптеках
от 319,46 грн
Цены в аптеках
Цитокон® раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5; Юрия-Фарм
Цитокон® Раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5 Юрия-Фарм
В 11 аптеках
от 801,00 грн
Цены в аптеках
Дифосфоцин раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 3; Magis Pharmaceutici
Дифосфоцин Раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 3 Magis Pharmaceutici
В 5 аптеках
от 189,50 грн
Цены в аптеках
Цитокон® раствор для инъекций, 125 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5; Юрия-Фарм
Цитокон® Раствор для инъекций, 125 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5 Юрия-Фарм
В 5 аптеках
от 419,45 грн
Цены в аптеках
Лира® раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, в блистере в пачке, в блистере в пачке, № 5; Фармак
Лира® Раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, в блистере в пачке, в блистере в пачке, № 5 Фармак
В 1 аптеке
от 406,50 грн
Цены в аптеках
Цитимакс-Дарница раствор для инъекций, 500 мг, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Цитимакс-Дарница Раствор для инъекций, 500 мг, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 1 аптеке
от 1000,80 грн
Цены в аптеках
Роноцит раствор для инъекций, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5; undefined
Роноцит Раствор для инъекций, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5
В 35 аптеках других городов
от 226,64 грн
Цены в других городах
Праксис раствор для инъекций, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5; Корпорация Здоровье
Праксис Раствор для инъекций, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5 Корпорация Здоровье
В 3 аптеках других городов
от 179,50 грн
Цены в других городах
Тиколин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 28; Микрохим
Тиколин® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 28 Микрохим
В 1 аптеке других городов
от 510,10 грн
Цены в других городах
Цераксон® раствор для инъекций, 1000 мг, ампула, 4 мл, № 5; Ferrer International, S.A.
Цераксон® Раствор для инъекций, 1000 мг, ампула, 4 мл, № 5 Ferrer International, S.A.
Нет в наличии
Цераксон® раствор для инъекций, 500 мг, ампула, 4 мл, № 10; Ferrer International, S.A.
Цераксон® Раствор для инъекций, 500 мг, ампула, 4 мл, № 10 Ferrer International, S.A.
Нет в наличии
Дифосфоцин раствор для инъекций, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5; Magis Pharmaceutici
Дифосфоцин Раствор для инъекций, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5 Magis Pharmaceutici
Нет в наличии
Кванил таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 10; Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Кванил Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Нет в наличии
Фармаксон раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5; ООО "Фармасел"
Фармаксон Раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 ООО "Фармасел"
Нет в наличии
Кванил гранулы, 500 мг, саше, 1.5 г, № 30; Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Кванил Гранулы, 500 мг, саше, 1.5 г, № 30 Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Нет в наличии
Цитимакс-Дарница раствор для инъекций, 500 мг, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5; Дарница
Цитимакс-Дарница Раствор для инъекций, 500 мг, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5 Дарница
Нет в наличии
Аксотилин раствор для инъекций, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, кассета в пачке, кассета в пачке, № 10; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аксотилин Раствор для инъекций, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, кассета в пачке, кассета в пачке, № 10 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нет в наличии
Новаксон раствор для инъекций, 125 мг/мл, флакон, 4 мл, № 5; Новофарм-Биосинтез
Новаксон Раствор для инъекций, 125 мг/мл, флакон, 4 мл, № 5 Новофарм-Биосинтез
Нет в наличии
Цитиколин-Здоровье раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10; Корпорация Здоровье
Цитиколин-Здоровье Раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Роноцит раствор для инъекций, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 5; Уорлд Медицин
Роноцит Раствор для инъекций, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 5 Уорлд Медицин
Нет в наличии
Праксис таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 14; Астрафарм
Праксис Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 14 Астрафарм
Нет в наличии
Праксис таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 21; Астрафарм
Праксис Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 21 Астрафарм
Нет в наличии

цитиколин стимулирует биосинтез структурных фосфолипидов мембран нейронов, что способствует улучшению функции мембран, в том числе функционированию ионообменных насосов и нейрорецепторов. Благодаря стабилизирующему действию на мембрану, цитиколин обладает противоотечным свойством и уменьшает отек мозга. Цитиколин ослабляет выраженность симптомов церебральной дисфункции после таких патологических процессов, как черепно-мозговая травма или острые нарушения мозгового кровообращения. Цитиколин снижает уровень амнезии, улучшает состояние при когнитивных, сенситивных и двигательных расстройствах, также ослабляет выраженность симптомов, которые наблюдаются при гипоксии и ишемии мозга, включая ухудшение памяти, эмоциональную лабильность, нарушение способности выполнять обычные действия по самообслуживанию.
Цитиколин является природным соединением, содержащимся в организме человека, поэтому классические фармакокинетические исследования провести невозможно ввиду сложности количественного определения экзогенного и эндогенного цитиколина. В ходе фармакокинетического исследования определяли практически полное его всасывание в ЖКТ — менее 1% принятой дозы выявлено в кале в течение 5 дней после приема препарата. Также отмечено 2 пика радиоактивности в плазме крови, вследствие метаболизма в печени и кишечнике: первый — через 1 ч, второй — через 24 ч.
Биодоступность при пероральном и парентеральном пути введения практически одинаковы. Выведение — очень медленное, преимущественно через органы дыхания и с мочой. После 5 сут приема было выявлено около 16% дозы препарата, что свидетельствует о включении остальной части дозы в процессы метаболизма.

инсульт в острой фазе и его неврологические последствия; черепно-мозговая травма и ее неврологические осложнения; когнитивные нарушения и нарушения поведения вследствие хронических сосудистых и дегенеративных церебральных расстройств.

таблетки и р-р для перорального применения. Взрослые: рекомендуемая доза 500–2000 мг/сут в зависимости от тяжести состояния больного. Суточную дозу распределяют на 2–3 приема. Продолжительность курса лечения зависит от тяжести поражения мозга. Минимальный рекомендуемый период лечения – 45 сут.
Р-р для инъекций. Препарат применяют для в/в или в/м введения, в/в назначают в форме медленной инъекции (на протяжении 3–5 мин в зависимости от назначенной дозы) или в/в капельно (40–60 капель в минуту). Рекомендуемая доза для взрослых — 500–2000 мг/сут, в зависимости от тяжести состояния больного. Максимальная суточная доза — 2000 мг.
При острых и неотложных состояниях максимальный терапевтический эффект достигается при применении препарата в первые 24 ч.
Рекомендуемый срок лечения, при котором отмечают максимальный терапевтический эффект, составляет 12 нед. При необходимости лечение продолжают препаратом в форме таблеток или р-ра для перорального применения.

повышенная чувствительность к компонентам препарата. Повышенный тонус парасимпатической нервной системы.

в единичных случаях цитиколин может стимулировать парасимпатическую нервную систему, а также оказывать кратковременное гипотензивное действие.
Длительное применение цитиколина не сопровождалось токсическими эффектами, независимо от способа введения препарата.

возрастных ограничений относительно перорального применения препарата нет.
Хотя доказательств риска для плода при применении препарата не получено, в период беременности его применяют только тогда, когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск. Данных о поступлении цитиколина в грудное молоко нет, его действие на плод неизвестно.
Цитиколин не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать со сложными механизмами.

цитиколин усиливает эффект леводопы. Препарат не следует назначать одновременно с лекарственными средствами, содержащими меклофеноксат.

случаи не описаны, учитывая низкую токсичность препарата даже при превышении терапевтических доз.