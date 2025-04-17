Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
764,00
Экономия при брони: -65,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
738,80
Экономия при брони: -40,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
738,80
Экономия при брони: -40,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
812,22
Экономия при брони: -134,02 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
764,10
Экономия при брони: -65,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
807,09
Экономия при брони: -113,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
746,40
Экономия при брони: -48,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
766,12
Экономия при брони: -90,46 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
738,80
Экономия при брони: -40,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
777,27
Экономия при брони: -101,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
793,75
Экономия при брони: -105,17 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
764,00
Экономия при брони: -65,80 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
770,11
Экономия при брони: -93,24 грн