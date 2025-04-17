Винница (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
772,83
Экономия при брони: -106,87 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
764,10
Экономия при брони: -48,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
808,87
Экономия при брони: -99,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
764,10
Экономия при брони: -48,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
764,00
Экономия при брони: -48,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
746,40
Экономия при брони: -30,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
788,39
Экономия при брони: -108,89 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
814,27
Экономия при брони: -101,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
383,50
Экономия при брони: -25,75 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
794,33
Экономия при брони: -117,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
772,17
Экономия при брони: -95,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
745,90
Экономия при брони: -30,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
778,91
Экономия при брони: -85,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
790,59
Экономия при брони: -97,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
764,10
Экономия при брони: -48,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум