Днепр (адрес не указан)
Доступно в 248 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
795,92
Экономия при брони: -86,32 грн
Не болей
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
788,18
Экономия при брони: -78,58 грн
Аптека доброго дня
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
1.3 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
787,82
Экономия при брони: -61,47 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека бам
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
764,70
Экономия при брони: -76,90 грн
Подорожник
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
764,00
Экономия при брони: -76,20 грн
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
770,47
Экономия при брони: -75,41 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
785,97
Экономия при брони: -79,11 грн
Подорожник
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
738,80 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
764,35
Экономия при брони: -69,29 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
778,59
Экономия при брони: -83,10 грн
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
777,04
Экономия при брони: -75,59 грн
Аптека шар@
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
775,04
Экономия при брони: -62,58 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
779,48
Экономия при брони: -67,02 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Не болей
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
762,43
Экономия при брони: -54,68 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
802,81
Экономия при брони: -71,81 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Нейроксон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
760,21
Экономия при брони: -59,69 грн