Циклодол (Cyclodolum)
Циклодол инструкция по применению
Состав
Тригексифенидила гидрохлорид - 2 мг
Фармакологические свойства
тригексифенидил — антихолинергический препарат центрального действия, нарушает связи между допамином и ацетилхолином в центральной нервной системе.
В ЦНС благодаря тригексифенидилу ослабляются холинергические эффекты, обусловленные дефицитом допамина. Препарат оказывает выраженное центральное Н-холиноблокирующее, а также периферическое М-холиноблокирующее действие. При паркинсонизме Циклодол, как и другие холиноблокирующие препараты, уменьшает тремор. В меньшей мере препарат влияет на ригидность мышц и брадикинезию. Вследствие холиноблокирующего действия препарата уменьшается саливация, потовыделение и сальность кожи. Спазмолитическое действие препарата также связано с антихолинергической активностью и прямым миотропным влиянием.
После приема внутрь препарат быстро всасывается, проникает через ГЭБ. Период полувыведения в среднем составляет 6–10 ч. Отсутствуют данные о распределении, связывании с белками плазмы крови, метаболизме и клиренсе тригексифенидила, изменении выведения препарата при нарушениях функции печени и почек (в том числе при гемодиализе), о проникновении через плаценту и грудное молоко.
Показания Циклодол
монотерапия и комбинированная терапия (с леводопой) паркинсонизма различного происхождения.
Применение Циклодол
дозу препарата необходимо подбирать индивидуально, начиная с самой низкой, повышая ее до минимальной эффективной.
При синдроме паркинсонизма: начальная доза составляет 1 мг тригексифенидила гидрохлорида в сутки. Каждые 3–5 дней эту дозу постепенно повышают на 1–2 мг/сут до получения оптимального лечебного эффекта. Поддерживающая доза составляет 6–16 мг/сут, распределенная на 3–5 приемов. Максимальная суточная доза — 20 мг.
Для лечения экстрапирамидных расстройств, связанных с приемом лекарственных средств: назначают по 2–16 мг тригексифенидила гидрохлорида в сутки, в зависимости от тяжести симптомов. Максимальная суточная доза — 20 мг.
Антихолинергическая терапия других экстрапирамидных расстройств: дозу препарата необходимо регулировать постепенно, повышая каждый день начальную дозу 2 мг тригексифенидила гидрохлорида до минимально эффективной поддерживающей, которая может превышать то максимальное количество, что назначают при других показаниях. Максимальная суточная доза составляет 50 мг.
Детям и подросткам в возрасте от 5 до 17 лет: Циклодол предназначен только для лечения экстрапирамидных дистоний. Максимальная суточная доза — 40 мг тригексифенидила гидрохлорида.
Прием препарата не зависит от времени употребления пищи. Таблетку рекомендуется запивать достаточным количеством жидкости (150–200 мл). При гиперсаливации, если она наблюдалась до начала лечения, тригексифенидил следует принимать после еды. При развитии в процессе лечения сухости слизистой оболочки рта Циклодол назначают до еды (если при этом не возникает тошнота).
Завершать лечение следует постепенно, снижая дозу тригексифенидила на протяжении 1–2 нед, до его полной отмены. Резкая отмена препарата может привести к внезапному ухудшению состояния пациента за счет обострения симптомов заболевания.
Длительность лечения определяет врач индивидуально в каждом случае.
Противопоказания
повышенная чувствительность к тригексифенидилу или к другим компонентам препарата, глаукома, задержка мочи, доброкачественная гиперплазия предстательной железы с наличием остаточной мочи, обструктивные заболевания ЖКТ, фибрилляция предсердий, период беременности, возраст до 5 лет.
Побочные эффекты
Со стороны ЦНС — головная боль, нарушение аккомодации, сонливость, раздражительность, тошнота и рвота. Редко (при повышенных дозах или повышенной чувствительности) могут наблюдаться беспокойство, нарушение сознания, памяти и сна. Очень редко — непроизвольные движения в виде дискинезий (особенно у пациентов, принимающих препараты леводопы).
Эффекты, обусловленные антихолинергической активностью, — сухость слизистой оболочки полости рта, сниженное потовыделение, запор, нарушение мочеиспускания, тахикардия; редко — мидриаз, нарушение зрения; очень редко — брадикардия.
Аллергические реакции — высыпания на коже.
Большинство из этих симптомов проходят в течение лечения или устраняются за счет уменьшения дозы или увеличения интервалов между приемами препарата.
Особые указания
учитывая то, что отсутствуют данные о применении тригексифенидила у беременных, препарат не применяется в период беременности.
Поскольку отсутствуют данные об экскреции тригексифенидила с грудным молоком, в случае применения препарата женщинами, кормящими грудью, вскармливание следует прекратить.
Детям и подросткам (кроме случаев экстрапирамидных дистоний) Циклодол не назначают, поскольку не накоплен достаточный опыт о применении тригексифенидила в этих возрастных категориях.
Циклодол применяют с осторожностью при доброкачественной гиперплазии предстательной железы без наличия остаточной мочи, при АГ, при заболеваниях сердца, почек и печени.
На протяжении лечения следует регулярно контролировать внутриглазное давление.
У пациентов старше 60 лет подбор дозы осуществляется с особой тщательностью (существует высокий риск повышенной чувствительности). Применение вдвое меньшей дозы является достаточным для получения ожидаемого эффекта.
При применении Циклодола не следует употреблять алкоголь.
При продолжительном лечении интенсивность нежелательных реакций, обусловленных антихолинергической активностью тригексифенидила, значительно уменьшается.
Следует иметь в виду, что к препарату может возникать лекарственная зависимость.
Во время лечения следует воздерживаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами, поскольку снижается способность к концентрации внимания и удлиняется время психомоторной реакции. Одновременное применение Циклодола с дифенгидрамином или дипразином может привести к проявлениям нежелательных реакций, связанных с усилением антихолинергического действия.
При одновременном применении хинидина и Циклодола усиливается антихолинергическое влияние на сердечную деятельность (угнетение AV-проводимости).
Под влиянием резерпина противопаркинсоническое действие тригексифенидила уменьшается, что приводит к усилению синдрома паркинсонизма.
Под влиянием ингибиторов МАО возможно усиление антихолинергического действия М-холиноблокаторов, применяемых при паркинсонизме.
Если Циклодол применяется в комбинации с другими противопаркинсоническими препаратами (например леводопой), его доза должна быть значительно снижена, поскольку такая комбинация может усиливать дискинезии, особенно в начале лечения.
Дискинезия, вызванная применением транквилизаторов, также усиливается при одновременном приеме Циклодола.
При одновременном применении Циклодол снижается эффект метоклопрамида и хлорпромазина.
Взаимодействие Циклодола с алкоголем повышает действие алкоголя.
Взаимодействия
одновременное применение Циклодола с дифенгидрамином или дипразином может привести к проявлениям нежелательных реакций, связанных с усилением антихолинергического действия.
При одновременном применении хинидина и Циклодола усиливается антихолинергическое влияние на сердечную деятельность (угнетение AV-проводимости).
Под влиянием резерпина противопаркинсоническое действие тригексифенидила уменьшается, что приводит к усилению синдрома паркинсонизма.
Под влиянием ингибиторов МАО возможно усиление антихолинергического действия М-холиноблокаторов, применяемых при паркинсонизме.
Если Циклодол применяется в комбинации с другими противопаркинсоническими препаратами (например леводопой), его доза должна быть значительно уменьшена, поскольку такая комбинация может усиливать дискинезии, особенно в начале лечения.
Дискинезия, вызванная применением транквилизаторов, также усиливается при одновременном приеме Циклодола.
При одновременном применении Циклодол ослабляет эффект метоклопрамида и хлорпромазина.
Взаимодействие Циклодола с алкоголем усиливает действие алкоголя.
Передозировка
первыми проявлениями интоксикации могут быть гиперемия лица, сухость кожи и слизистых оболочек, нарушение глотания, повышение температуры тела и расширение зрачков. Проявлениями тяжелой интоксикации являются общая мышечная слабость, нарушение мочеиспускания, снижение перистальтики кишечника, состояние возбуждения или судороги, нарушение сознания, иногда потеря сознания, остановка дыхания и тяжелые нарушения сердечной деятельности (тахикардия, нарушения ритма).
Лечение нужно начинать как можно скорее. Гемодиализ и гемоперфузия показаны лишь на протяжении первых часов после отравления. Применение гидрокарбоната или лактата натрия необходимо для устранения осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы.
Физостигмин применяется для терапии различных симптомов интоксикации (делирия, комы, экстрапирамидных расстройств); тахиаритмии, частых желудочковых экстрасистол, различных блокад. Инфузионно вводят 2–8 мг физостигмина при мониторировании ЭКГ. В случае передозировки физостигмина (период полувыведения — 20–40 мин) препаратом выбора является атропин, 0,5 мг которого способны устранить эффекты 1 мг физостигмина.
Условия хранения
в сухом, изолированном, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Срок годности 5 лет.