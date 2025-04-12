учитывая то, что отсутствуют данные о применении тригексифенидила у беременных, препарат не применяется в период беременности.

Поскольку отсутствуют данные об экскреции тригексифенидила с грудным молоком, в случае применения препарата женщинами, кормящими грудью, вскармливание следует прекратить.

Детям и подросткам (кроме случаев экстрапирамидных дистоний) Циклодол не назначают, поскольку не накоплен достаточный опыт о применении тригексифенидила в этих возрастных категориях.

Циклодол применяют с осторожностью при доброкачественной гиперплазии предстательной железы без наличия остаточной мочи, при АГ, при заболеваниях сердца, почек и печени.

На протяжении лечения следует регулярно контролировать внутриглазное давление.

У пациентов старше 60 лет подбор дозы осуществляется с особой тщательностью (существует высокий риск повышенной чувствительности). Применение вдвое меньшей дозы является достаточным для получения ожидаемого эффекта.

При применении Циклодола не следует употреблять алкоголь.

При продолжительном лечении интенсивность нежелательных реакций, обусловленных антихолинергической активностью тригексифенидила, значительно уменьшается.

Следует иметь в виду, что к препарату может возникать лекарственная зависимость.

Во время лечения следует воздерживаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами, поскольку снижается способность к концентрации внимания и удлиняется время психомоторной реакции. Одновременное применение Циклодола с дифенгидрамином или дипразином может привести к проявлениям нежелательных реакций, связанных с усилением антихолинергического действия.

При одновременном применении хинидина и Циклодола усиливается антихолинергическое влияние на сердечную деятельность (угнетение AV-проводимости).

Под влиянием резерпина противопаркинсоническое действие тригексифенидила уменьшается, что приводит к усилению синдрома паркинсонизма.

Под влиянием ингибиторов МАО возможно усиление антихолинергического действия М-холиноблокаторов, применяемых при паркинсонизме.

Если Циклодол применяется в комбинации с другими противопаркинсоническими препаратами (например леводопой), его доза должна быть значительно снижена, поскольку такая комбинация может усиливать дискинезии, особенно в начале лечения.

Дискинезия, вызванная применением транквилизаторов, также усиливается при одновременном приеме Циклодола.

При одновременном применении Циклодол снижается эффект метоклопрамида и хлорпромазина.

Взаимодействие Циклодола с алкоголем повышает действие алкоголя.