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Циклодол (Cyclodolum)
Циклодол (Cyclodolum)
Винница
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестечко, ул. Независимости, 6
272.5 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,40
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киверцы, ул. Соборности, 5-А
279.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 28
281.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
53,30
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Дубровица, ул. Воробинская, 14
293.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Владимирец, ул. Чкалова, 4
294.8 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,20
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Владимирец, ул. Грушевского Михаила, 39
295.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 09:00
Голобы, ул. Независимости, 26
322.0 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
55,90
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Локачи, ул. Франко Ивана, 19
322.0 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Ковель, ул. Пчелки Елены, 5
347.4 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Сечевых Стрельцов, 22
362.5 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
14,32
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:15
Старая Выжевка, ул. Независимости, 48-Г
377.8 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Любомль, ул. Независимости, 27
386.5 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,10
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Любомль, ул. Соборности, 70
387.6 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
56,00
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Шацк, ул. Бандеры Степана, 29
410.0 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Экспресс
Закрыто
Открывается в 07:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 60
109.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ирфарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
126.4 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Социальная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
168.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Коростень, ул. Грушевского, 36
190.5 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Шевченко, 4
215.9 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Чудей, ул. Карпатская, 4
248.9 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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