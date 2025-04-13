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Циклодол (Cyclodolum)
Циклодол (Cyclodolum)
Киев
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Дубровица, ул. Воробинская, 14
303.4 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Владимирец, ул. Чкалова, 4
325.5 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,20
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Владимирец, ул. Грушевского Михаила, 39
325.9 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 19:00
Киверцы, ул. Соборности, 5-А
359.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 19:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 28
366.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
53,30
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Берестечко, ул. Независимости, 6
383.0 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,40
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 09:00
Голобы, ул. Независимости, 26
393.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
55,90
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Локачи, ул. Франко Ивана, 19
416.0 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 19:00
Ковель, ул. Пчелки Елены, 5
416.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Старая Выжевка, ул. Независимости, 48-Г
440.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 19:00
Любомль, ул. Независимости, 27
463.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,10
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Любомль, ул. Соборности, 70
463.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
56,00
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Сечевых Стрельцов, 22
517.5 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
14,32
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Шевченко, 4
32.4 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ирфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
104.8 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Коростень, ул. Грушевского, 36
143.9 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармсвит здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Корюковка, ул. Предзаводская, 10/2
190.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Новое, ул. Металлургов, 2-А
243.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Новое, ул. Металлургов, 2-А
243.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Открыто
Закроется в 14:00
Кропивницкий, бульв. Студенческий, 4-А
249.4 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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