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Циклодол (Cyclodolum)
Циклодол (Cyclodolum)
Одесса
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Берестечко, ул. Независимости, 6
595.0 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,40
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 28
615.8 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
53,30
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киверцы, ул. Соборности, 5-А
616.6 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Пульс
Открыто
Закроется через 41 мин
Дрогобыч, ул. Сечевых Стрельцов, 22
623.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
14,32
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Дубровица, ул. Воробинская, 14
640.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Владимирец, ул. Чкалова, 4
641.2 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,20
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Владимирец, ул. Грушевского Михаила, 39
641.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Локачи, ул. Франко Ивана, 19
648.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется через 41 мин
Голобы, ул. Независимости, 26
658.8 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
55,90
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Ковель, ул. Пчелки Елены, 5
683.4 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Старая Выжевка, ул. Независимости, 48-Г
714.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Любомль, ул. Независимости, 27
716.8 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,10
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Любомль, ул. Соборности, 70
718.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
56,00
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Шацк, ул. Бандеры Степана, 29
743.6 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9-Б
251.2 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Новое, ул. Металлургов, 2-А
251.9 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Новое, ул. Металлургов, 2-А
251.9 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, бульв. Студенческий, 4-А
255.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Чудей, ул. Карпатская, 4
420.0 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Экспресс
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 60
425.6 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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