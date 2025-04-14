Киев
Циклодол (Cyclodolum)

Циклодол (Cyclodolum)

Одесса (адрес не указан)
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В городах рядом
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Берестечко, ул. Независимости, 6
595.0 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,40 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 28
615.8 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
53,30 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киверцы, ул. Соборности, 5-А
616.6 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50 грн
Пульс
Открыто
Закроется через 41 мин
Дрогобыч, ул. Сечевых Стрельцов, 22
623.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
14,32 грн
Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Дубровица, ул. Воробинская, 14
640.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50 грн
Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Владимирец, ул. Чкалова, 4
641.2 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,20 грн
Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Владимирец, ул. Грушевского Михаила, 39
641.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50 грн
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Локачи, ул. Франко Ивана, 19
648.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется через 41 мин
Голобы, ул. Независимости, 26
658.8 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
55,90 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Ковель, ул. Пчелки Елены, 5
683.4 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Старая Выжевка, ул. Независимости, 48-Г
714.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Любомль, ул. Независимости, 27
716.8 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,10 грн
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Любомль, ул. Соборности, 70
718.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
56,00 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Шацк, ул. Бандеры Степана, 29
743.6 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9-Б
251.2 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Новое, ул. Металлургов, 2-А
251.9 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Новое, ул. Металлургов, 2-А
251.9 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, бульв. Студенческий, 4-А
255.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Чудей, ул. Карпатская, 4
420.0 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Экспресс
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 60
425.6 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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