синтетическое холинолитическое средство для лечения паркинсонизма. Оказывает выраженное центральное Н-холинолитическое, а также периферическое М-холинолитическое действие. При паркинсонизме тригексифенидил, как и другие холинолитические средства, уменьшает тремор, в меньшей степени он влияет на ригидность мышц и брадикинезию. В силу холинолитического действия тригексифенидила уменьшается саливация, в меньшей степени — потоотделение и сальность кожи.