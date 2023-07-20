ТРИГЕКСИФЕНИДИЛ (TRIHEXYPHENIDYLUM) Действующее вещество
синтетическое холинолитическое средство для лечения паркинсонизма. Оказывает выраженное центральное Н-холинолитическое, а также периферическое М-холинолитическое действие. При паркинсонизме тригексифенидил, как и другие холинолитические средства, уменьшает тремор, в меньшей степени он влияет на ригидность мышц и брадикинезию. В силу холинолитического действия тригексифенидила уменьшается саливация, в меньшей степени — потоотделение и сальность кожи.
паркинсонизм, экстрапирамидные нарушения, вызванные приемом нейролептиков, болезнь Паркинсона, болезнь Литтла, спастические параличи, обусловленные поражением экстрапирамидной системы. Тригексифенидил в ряде случаев снижает тонус и улучшает движения при парезах пирамидного характера.
внутрь во время или после еды. Начальная доза составляет 0,5–1 мг/сут, затем дозу повышают на 1–2 мг/сут, доводя до 5–6–10 мг/сут (в 1–3 приема). Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая — 10 мг, суточная — 20 мг.
глаукома (особенно закрытоугольная форма), задержка мочеиспускания, фибрилляция предсердий.
возможны ощущение сухости во рту, нарушение аккомодации, учащение пульса, головокружение. Побочные явления исчезают при снижении дозы или отмене тригексифенидила.
следует соблюдать осторожность при назначении тригексифенидила больным АГ, выраженным атеросклерозом, заболеваниями сердца, печени и почек.
проявляется психомоторным возбуждением, галлюцинациями.