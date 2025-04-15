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Циклодол (Cyclodolum)
Циклодол (Cyclodolum)
Львов
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Закроется в 18:00
Дрогобыч, ул. Сечевых Стрельцов, 22
65.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
14,32
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Берестечко, ул. Независимости, 6
97.6 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,40
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 16:00
Локачи, ул. Франко Ивана, 19
109.9 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 28
139.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
53,30
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киверцы, ул. Соборности, 5-А
150.4 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Любомль, ул. Независимости, 27
154.4 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,10
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 17:00
Голобы, ул. Независимости, 26
155.6 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
55,90
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 16:00
Любомль, ул. Соборности, 70
156.2 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
56,00
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Ковель, ул. Пчелки Елены, 5
160.5 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Старая Выжевка, ул. Независимости, 48-Г
180.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Шацк, ул. Бандеры Степана, 29
183.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Владимирец, ул. Чкалова, 4
230.9 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,20
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Владимирец, ул. Грушевского Михаила, 39
231.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Дубровица, ул. Воробинская, 14
263.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Аптека
Открыто
Круглосуточно
Ковель, ул. Независимости, 57
160.4 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Социальная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
161.6 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Экспресс
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 60
220.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Открыто
Закроется в 16:20
Самары, ул. Соборная, 49
229.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Чудей, ул. Карпатская, 4
230.8 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Коростень, ул. Грушевского, 36
349.8 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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