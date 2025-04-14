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Циклодол (Cyclodolum)
Циклодол (Cyclodolum)
Харьков
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Дубровица, ул. Воробинская, 14
702.2 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Владимирец, ул. Чкалова, 4
728.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,20
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Владимирец, ул. Грушевского Михаила, 39
729.0 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киверцы, ул. Соборности, 5-А
769.2 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 28
776.8 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
53,30
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестечко, ул. Независимости, 6
792.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,40
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 09:00
Голобы, ул. Независимости, 26
802.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
55,90
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Ковель, ул. Пчелки Елены, 5
824.5 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Локачи, ул. Франко Ивана, 19
826.2 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:15
Старая Выжевка, ул. Независимости, 48-Г
845.9 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Любомль, ул. Независимости, 27
871.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,10
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Любомль, ул. Соборности, 70
871.6 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
56,00
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Шацк, ул. Бандеры Степана, 29
882.4 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Сечевых Стрельцов, 22
919.0 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
14,32
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, бульв. Студенческий, 4-А
331.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Новое, ул. Металлургов, 2-А
339.8 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармсвит здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Корюковка, ул. Предзаводская, 10/2
343.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Шевченко, 4
379.0 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ирфарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
513.0 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Коростень, ул. Грушевского, 36
548.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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