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Циклодол (Cyclodolum)
Циклодол (Cyclodolum)
Чернигов
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Ровнолики
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Закроется в 20:00
Дубровица, ул. Воробинская, 14
326.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Владимирец, ул. Чкалова, 4
356.9 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,20
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Владимирец, ул. Грушевского Михаила, 39
357.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киверцы, ул. Соборности, 5-А
413.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 28
422.6 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
53,30
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 17:00
Голобы, ул. Независимости, 26
438.6 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
55,90
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Берестечко, ул. Независимости, 6
450.4 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,40
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Ковель, ул. Пчелки Елены, 5
457.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 16:00
Локачи, ул. Франко Ивана, 19
471.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Старая Выжевка, ул. Независимости, 48-Г
474.5 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 16:00
Любомль, ул. Соборности, 70
504.2 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
56,00
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Любомль, ул. Независимости, 27
504.2 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,10
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Шацк, ул. Бандеры Степана, 29
510.2 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 18:00
Дрогобыч, ул. Сечевых Стрельцов, 22
600.9 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
14,32
грн
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Фармсвит здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Корюковка, ул. Предзаводская, 10/2
73.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Шевченко, 4
129.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Коростень, ул. Грушевского, 36
194.6 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ирфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
204.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Новое, ул. Металлургов, 2-А
335.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Новое, ул. Металлургов, 2-А
335.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блистер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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