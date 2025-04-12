Новокс® (Novox®)
Новокс ® инструкция по применению
Состав
действующее вещество: levofloxacin;
1 таблетка содержит левофлoксацина гемигидрата эквивалентно левофлоксацину 500 мг или 750 мг;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный, кремния диоксид коллоидный безводный, повидон, натрия крахмалгликолят (тип А), магния стеарат, тальк, титана диоксид (Е 171), железа оксид красный (Е172), полиэтиленгликоль 6000, гипромеллоза, вода очищенная.
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: овальные, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой от светло-розового до розового цвета, с линией разлома с одной стороны и гладкие с другой стороны.
Фармакологические свойства
Фармаколинамика.
Левофлоксацин — антибиотик широкого спектра действия из группы хинолонов. Левофлоксацин, как и другие фторированные хинолоны, блокирует бактериальную ДНК-гиразу, вследствие чего нарушается функция ДНК бактерий. Левофлоксацин активен в отношении грамположительных и грамотрицательных патогенных микроорганизмов, включая штаммы, резистентные к пенициллинам, цефалоспоринам и/или аминогликозидам. Развитие резистентности может значительно влиять на чувствительность к препарату именно местных штаммов. Таким образом, при назначении препарата желательно учитывать эту информацию, особенно в случае лечения тяжелых инфекций. Левофлоксацин обладает широким спектром действия в отношении микроорганизмов как в условиях in vitro, так и in vivo: Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Viridans group streptococci, Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, Enterobacter agglomerans, Enterobacter sakazakii, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Legionella pneumopnia, Moraxella catarrhalis, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Acinetobacter anitratus, Acinetobacter baumannii, Acinetobacter calcoaceticus, Bordetella pertussis, Citrobacter diversus, Citrobacter freundii, Morganella morganii, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri et stuartii, Serratia marcescens, Clostridium perfringens.
Подобно другим фторхинолонам, левофлоксацин неактивен относительно спирохет.
Фармакокинетика.
Всасывание
При приеме внутрь левофлоксацин быстро и почти полностью всасывается. Пик концентрации в плазме крови достигается через 1 час после приема. Биодоступность — почти 100%. Фармакокинетика левофлоксацина линейная в диапазоне доз 50–600 мг. Прием пищи несколько влияет на всасывание препарата.
Распределение
Примерно 30–40% левофлоксацина связывается с белками плазмы крови. Кумуляционный эффект левофлоксацина при дозировке 500 мг 1 раз в сутки не имеет клинического значения. Существует незначительная, но предполагаемая его кумуляция при дозировании 500 мг 2 раза в сутки. Стабильные показатели распределения достигаются в течение 3 суток.
Распределение в тканях и жидкостях организма.
Распределение в слизистой бронхов и секрете бронхиального эпителия. Максимальная концентрация левофлоксацина в слизистой бронхов и секрете бронхиального эпителия при дозе 500 мг per os составляла 8,3 и 10,8 мг/мл соответственно.
Распределение в ткани легких. Максимальная концентрация левофлоксацина в ткани легких при дозе 500 мг per os составляла примерно 11,3 мг/мл и достигалась в течение 4–6 часов после введения. Концентрация в легких постоянно превышала таковую в плазме.
Распределение в жидкости пузырей. Максимальная концентрация левофлоксацина в жидкости пузырей после приема 500 мг 1–2 раза в сутки составляла 6,7 мг/мл.
Распределение в спинномозговой жидкости. Левофлоксацин в незначительном количестве выделяется в спинномозговую жидкость.
Распределение в ткани простаты. После приема 500 мг левофлоксацина 1 раз в сутки в течение 3 дней средние концентрации в ткани простаты составляли 8,7 мг/г, 8,2 мг/г и 2 мг/г через 2, 6 и 24 часа соответственно; среднее соотношение концентраций в простате/плазме — 1,84.
Концентрация в моче
Средняя концентрация левофлоксацина в течение 8–12 часов после однократной дозы 150 мг, 300 мг или 500 мг per os составляла 44 мг/мл, 91 мг/мл и 200 мг/мл соответственно.
Метаболизм
Левофлоксацин метаболизируется в очень незначительной степени, метаболитами являются дисметил-левофлоксацин и левофлоксацин N-оксид. Эти метаболиты составляют менее 5% количества препарата, которое выделяется с мочой.
Выведение
После приема внутрь левофлоксацин выводится из плазмы крови относительно медленно (период полувыведения составляет 6–8 часов). Вывод осуществляется преимущественно почками (85% введенной дозы). Фармакокинетика левофлоксацина после внутривенного и перорального применения существенно не отличается.
Показания
Инфекции, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами:
- острый синусит;
- обострение хронического обструктивного заболевания легких, включая бронхит;
- внебольничная пневмония;
- неосложненный цистит;
- осложненные инфекции кожи и мягких тканей;
Для лечения вышеуказанных инфекций левофлоксацин следует применять только тогда, когда считается нецелесообразным применение антибактериальных средств, которые обычно рекомендуют для начального лечения этих инфекций.
- острый пиелонефрит и осложненные инфекции мочевыводящих путей;
- хронический бактериальный простатит.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к левофлоксацину, другим фторхинолонам или к любому ингредиенту препарата. Эпилепсия. Повреждение сухожилия, связанное с приемом фторхинолонов.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Влияние других лекарственных средств на левофлоксацин.
Соли железа, соли цинка, антациды, содержащие магний или алюминий, диданозин.
Всасывания левофлоксацина значительно снижается при применении солей железа, магниевых или алюминиевых антацидов или диданозина (это касается только лекарственных форм диданозина с алюминиевой или магнийсодержащих буферными средствами) одновременно с препаратом. Одновременное применение фторхинолонов и мультивитаминных препаратов, содержащих цинк, снижает их абсорбцию после перорального приема. Не рекомендуется применять препараты, содержащие двухвалентные или трехвалентные катионы, такие как соли железа, соли цинка, магние- или алюминиесодержащие антациды или диданозин (это касается только лекарственных форм диданозина с алюминие- или магнийсодержащими буферными средствами), в течение 2 часов до или после приема препарата. Соли кальция имеют минимальное влияние на абсорбцию левофлоксацина после его приема.
Сукральфат.
Биодоступность таблеток левофлоксацина значительно уменьшается при одновременном применении с сукральфатом. Если пациенту необходимо получать как сукральфат, так и левофлоксацин, лучше принимать сукральфат через 2 часа после приема препарата.
Теофиллин, фенбуфен или подобные нестероидные противовоспалительные лекарственные средства.
Не выявлено фармакокинетического взаимодействия левофлоксацина с теофиллином. Однако возможно существенное снижение судорожного порога при одновременном применении хинолонов с теофиллином и нестероидными противовоспалительными препаратами и другими агентами, которые уменьшают судорожный порог. Концентрация левофлоксацина в присутствии фенбуфена была примерно на 13% выше, чем при приеме только левофлоксацина.
Пробенецид и циметидин.
Пробенецид и циметидин статистически достоверно влияют на выведение левофлоксацина. Почечный клиренс левофлоксацина снижается в присутствии циметидина на 24% и пробенецида на 34%. Это потому, что оба препарата способны блокировать канальцевую секрецию левофлоксацина. Однако при дозах, которые испытывались в ходе исследования, маловероятно чтобы статистически значимые кинетические различия имели клиническую значимость. Следует с осторожностью относиться к одновременному приему левофлоксацина с лекарственными средствами, влияющими на канальцевую секрецию, такими как пробенецид и циметидин, особенно пациентам с почечной недостаточностью.
Другая информация.
На фармакокинетику левофлоксацина при одновременном с ним применении не оказывают никакого клинически значимого влияния такие лекарственные средства: карбонат кальция, дигоксин, глибенкламид, ранитидин.
Влияние левофлоксацина на другие лекарственные средства.
Циклоспорин.
Период полувыведения циклоспорина увеличивается на 33% при одновременном приеме с левофлоксацином.
Антагонисты витамина К.
При одновременном применении с антагонистами витамина К (например, варфарин) сообщалось о повышении коагуляционных тестов (протромбиновое время, международное нормализаоване отношение) и/или кровотечениях, которые могут быть выраженными. Несмотря на это, у пациентов, получающих параллельно антагонисты витамина К, необходимо контролировать показатели коагуляции.
Лекарственные средства, удлиняющие интервал QТ.
Левофлоксацин, как и другие фторхинолоны, следует применять с осторожностью пациентам, получающим лекарственные средства, известные своей способностью удлинять интервал QТ (например, антиаритмические средства класса IA и III, трициклические антидепрессанты, макролиды и антипсихотические лекарственные средства).
Другая значимая информация.
Не отмечается влияния левофлоксацина на фармакокинетику теофиллина (который является субстратом фермента CYP1A2), что свидетельствует о том, что левофлоксацин не является ингибитором CYP1A2.
Другие формы взаимодействия.
Прием пищи.
Не наблюдалось клинически значимого взаимодействия с пищевыми продуктами. Препарат можно принимать независимо от приема пищи.
Особенности применения
Следует избегать применения препарата пациентам, которые имели серьезные побочные реакции в прошлом при использовании хинолонов или фторхинолонов. Лечение этих пациентов левофлоксацином следует начинать только при отсутствии альтернативных вариантов лечения и после тщательной оценки пользы/риска.
Длительные, инвалидизирующие и потенциально необратимые серьезные побочные реакции.
В очень редких случаях у пациентов, получавших хинолоны и фторхинолоны, независимо от возраста и имеющихся факторов риска, сообщали о длительных (в течение месяцев или лет), инвалидизирующих и потенциально необратимых серьезных побочных реакциях, которые влияют на различные, а иногда на несколько сразу систем организма (в частности опорно-двигательную, нервную, психику и органы чувств). Применение препарата следует немедленно прекратить после появления первых признаков или симптомов любой серьезной побочной реакции и следует обратиться за консультацией к врачу.
Метициллинрезистентный S. aureus.
Для метициллин S. aureus (MRSA) существует очень высокая вероятность корезистентности к фторхинолонов, в том числе к левофлоксацину. В связи с этим левофлоксацин не рекомендуется для лечения инфекций, известным или подозреваемым возбудителем которых является MRSA, за исключением случаев, когда результаты лабораторных тестов подтвердили чувствительность возбудителя к левофлоксацину.
Левофлоксацин можно применять для лечения острого бактериального синусита и обострения хронического бронхита, если эти инфекции были диагностированы соответствующим образом.
Резистентность к фторхинолонам в E. coli (частого возбудителя инфекций мочевыводящих путей) варьирует в разных странах. При назначении фторхинолонов следует учитывать местную распространенность резистентности E. сoli к фторхинолонам.
Госпитальные инфекции, вызванные P. aeruginosa, могут потребовать комбинированной терапии.
Тендинит и разрыв сухожилий.
Тендинит и разрыв сухожилия (не ограничиваясь ахилловым сухожилием), иногда двусторонний, могут возникать уже в течение 48 часов после начала лечения хинолонами и фторхинолонами и, как сообщали, даже в течение нескольких месяцев после прекращения лечения у пациентов, получавших суточные дозы 1000 мг левофлоксацина. Риск развития тендинита и разрыва сухожилия увеличивается у пациентов пожилого возраста, пациентов с нарушением функции почек, пациентов с трансплантациями целостных органов и пациентов, лечившихся одновременно кортикостероидами. Таким образом, следует избегать одновременного применения кортикостероидов.
При первых признаках тендинита (например, болезненный отек, воспаление) лечение следует прекратить, а также следует рассмотреть альтернативное лечение. Поврежденную конечность (и) следует лечить должным образом (например, иммобилизация). Кортикостероиды на следует применять в случае возникновения признаков тендинопатии.
Заболевания, вызванные Clostridium difficile.
Диарея, особенно тяжелой степени, стойкая и/или с примесью крови, которая возникает во время или после лечения левофлоксацином (в том числе в течение нескольких недель после лечения), может быть симптомом заболевания, вызванного Clostridium difficile. Тяжелой формой данного заболевания является псевдомембранозный колит. В связи с этим врачу следует учитывать возможное наличие заболевания, вызванного Clostridium difficile, если у пациента на фоне лечения левофлоксацином или после него развивается диарея тяжелой степени. При подозрении на заболевание, обусловленное Clostridium difficile, левофлоксацин следует немедленно отменить и в неотложном порядке начать необходимое лечение. Лекарственные средства, подавляющие перистальтику кишечника, в этом случае противопоказаны.
Пациенты со склонностью к судорогам.
Хинолоны могут снижать судорожный порог и провоцировать развитие судорог. Левофлоксацин противопоказан пациентам с эпилепсией в анамнезе. Как и другие хинолоны, его следует применять с крайней осторожностью пациентам, склонным к судорогам, и при одновременном лечении действующими веществами, снижающими судорожный порог, например, теофиллином. В случае возникновения судорожного припадка левофлоксацин следует отменить.
Пациенты с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.
Пациенты со скрытыми или явными нарушениями активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы могут иметь склонность к гемолитическим реакциям при лечении хинолоновых антибиотиками. В связи с этим в случае необходимости применения левофлоксацина по этим пациентами следует осуществлять надзор относительно возможного возникновения гемолиза.
Пациенты с почечной недостаточностью.
Поскольку левофлоксацин выводится в основном почками, требуется коррекция дозы для пациентов с нарушенной функцией почек (почечной недостаточностью).
Реакции повышенной чувствительности (гиперчувствительности).
Левофлоксацин может привести к серьезным, потенциально летальным реакциям повышенной чувствительности (например, от ангионевротического отека до анафилактического шока), в отдельных случаях после применения первой же дозы препарата. При возникновении реакций гиперчувствительности необходимо отменить прием левофлоксацина, обратиться к врачу и начать соответствующее лечение.
Тяжелые буллезные реакции.
При применении левофлоксацина сообщалось о возникновении тяжелых буллезных реакций, таких как синдром Стивенса-Джонсона или токсический эпидермальный некролиз. При возникновении каких-либо реакций со стороны кожи и/или слизистых оболочек следует немедленно прекратить прием левофлоксацина, обратиться к врачу и, в случае необходимости, начать соответствующее лечение.
Изменение уровня глюкозы в крови.
Как и при применении всех хинолонов, сообщалось о случаях изменений со стороны уровня глюкозы в крови, среди которых были как случаи гипогликемии, так и случаи гипергликемии, которые наблюдались, как правило, у пациентов с сахарным диабетом, получавших сопутствующую терапию пероральными сахароснижающими препаратами (например, глибенкламидом) или инсулином. Сообщалось о случаях гипогликемической комы. У пациентов с сахарным диабетом рекомендуется тщательно контролировать уровень глюкозы в крови.
Профилактика фотосенсибилизации.
Сообщалось о случаях фотосенсибилизации на фоне применения левофлоксацина. Для предотвращения фотосенсибилизации рекомендуется, чтобы пациенты не подвергались без надобности влиянию сильного солнечного излучения или облучению искусственными источниками УФ-лучей (например, УФ-лампой «искусственное солнце», лампами солярия), во время лечения и в течение 48 часов после прекращения приема левофлоксацина.
Пациенты, получающие антагонисты витамина K.
Из-за возможного повышения уровней показателей свертывания крови (протромбиновое время, международное нормализованное отношение) и/или увеличения частоты геморрагических осложнений у пациентов, получающих левофлоксацин в комбинации с антагонистом витамина К (например, варфарин), при одновременном применении этих средств необходимо контролировать показатели свертывания крови .
Психотические реакции.
Сообщалось о психотических реакциях у пациентов, принимающих хинолоны, включая левофлоксацин. Очень редко они прогрессировали до суицидальных мыслей и саморазрушающего поведения, иногда только после приема единственной дозы левофлоксацина. Если у пациента возникают эти реакции, прием левофлоксацина следует прекратить и принять соответствующие меры. Рекомендуется с осторожностью применять левофлоксацин пациентам с психотическими расстройствами или пациентам с психическими заболеваниями в анамнезе.
Удлинение интервала QT.
Следует с осторожностью относиться к применению фторхинолонов, включая левофлоксацин, пациентам с известными факторами риска удлинения интервала QT, такими как:
- врожденный или приобретенный синдром удлинения интервала QT;
- одновременное применение лекарственных средств, обладающих способностью удлинять интервал QT (таких как антиаритмические средства класса IА и III, трициклические антидепрессанты, макролиды, антипсихотические лекарственные средства);
- нарушение баланса электролитов (например, гипокалиемия, гипомагниемия);
- заболевания сердца (например, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, брадикардия).
Пациенты пожилого возраста и женщины могут быть более чувствительными к лекарственным средствам, которые удлиняют интервал QT. В связи с этим необходимо с осторожностью применять фторхинолоны, включая левофлоксацин, пациентам этих групп.
Периферическая нейропатия.
У пациентов, получавших хинолоны и фторхинолоны, были зарегистрированы случаи сенсорной или сенсомоторной полинейропатии, которая приводит к парестезии, гипестезии, дизестезии или слабости. В случае возникновения симптомов нейропатии, таких как боль, жжение, покалывание, онемение или слабость, пациентам, которые лечатся препаратом, необходимо проинформировать своего врача, чтобы предотвратить развитие потенциально необратимого состояния.
Гепатобилиарные нарушения.
При применении левофлоксацина (преимущественно у пациентов с тяжелыми основными заболеваниями, например, сепсисом) сообщалось о случаях некроза печени вплоть до печеночной недостаточности с летальным исходом. Пациентам следует рекомендовать прекратить лечение и обратиться к врачу, если возникают такие проявления и симптомы болезни печени, как анорексия, желтуха, потемнение мочи, зуд или боли в области живота.
Обострение myasthenia gravis.
Фторхинолоны, включая левофлоксацин, имеют эффект нервно-мышечной блокады и могут обострять мышечную слабость у пациентов с myasthenia gravis. В пострегистрационный период у пациентов с myasthenia gravis с применением фторхинолонов были ассоциированы серьезные побочные реакции, включая летальные случаи и состояния, требующие мероприятий по поддержке дыхания. Левофлоксацин не рекомендуется применять пациентам с myasthenia gravis в анамнезе.
Нарушение зрения.
Если при приеме левофлоксацина возникают какие-либо нарушения зрения или побочные реакции со стороны органов зрения, следует немедленно обратиться к офтальмологу.
Суперинфекция.
Применение левофлоксацина, особенно длительное, может приводить к чрезмерному росту нечувствительных (резистентных) к препарату микроорганизмов. Если на фоне терапии развивается суперинфекция, необходимо применить соответствующие меры.
Риск развития и разрыва аневризмы аорты.
Эпидемиологические исследования свидетельствуют о наличии повышенного риска развития аневризмы аорты (АА) и ее разрыва после приема фторхинолонов, особенно у людей старшей возрастной группы. Поэтому перед применением фторхинолонов следует тщательно оценить соотношение ожидаемой пользы и потенциального риска при наличии других терапевтических вариантов, особенно у пациентов с отягощенным семейным анамнезом, или имеющейся аневризмой аорты или другими факторами риска, которые могут обусловить ее развитие и/или разрыв, например синдром Марфана, сосудистый синдром Элерса-Данлоса, артериит Такаясу, гигантоклеточный артериит, болезнь Бехчета, гипертония, атеросклероз.
В случае появления внезапного сильной абдоминальной или грудной боли, или боли в спине, пациентам следует немедленно обратиться к врачу за неотложной помощью.
Влияние на результаты лабораторных исследований.
У пациентов, получавших левофлоксацин, определение опиатов в моче может дать ложноположительный результат. Может возникнуть необходимость подтверждения положительных результатов на опиаты, полученных при скрининговом тесте, с помощью более специфических методов.
Левофлоксацин может подавлять рост Mycobacterium tuberculosis и в связи с этим приводить к ложноотрицательным результатам при бактериологической диагностике туберкулеза.
Необходимо принимать во внимание официальные указания по целесообразного применения антибактериальных средств.
Способ применения и дозы
Препарат принимают 1–2 раза в сутки. Доза зависит от типа и тяжести инфекции. Продолжительность лечения зависит от течения болезни и составляет не более 14 дней. Рекомендовано продолжать лечение еще в течение 48–72 часов после нормализации температуры тела или подтвержденного микробиологическими тестами уничтожения возбудителей.
Таблетки глотают, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости. Применяют независимо от приема пищи. На таблетку нанесено распределительную риска для удобства разделения ее на части в случае необходимости.
Дозирование для пациентов с нормальной функцией почек, у которых клиренс креатинина более 50 мл/мин:
|Показания
|Суточная доза, мг
|Количество приемов в сутки
|Длительность лечения
|Острый синусит
|500
|1 раз
|10–14 дней
|Обострение хронического обструктивного заболевания легких, включая бронхит
|500
|1 раз
|7–10 дней
|Негоспитальные пневмонии
|500–1000
|1–2 раза
|7–14 дней
|Неосложненный цистит
|250
|1 раз
|3 дня
|Осложненные инфекции кожи и мягких тканей
|500–1000
|1–2 раза
|7–14 дней
|Острый пиелонефрит
|500
|1 раз
|7–10 дней
|Осложненные инфекции мочевыводящих путей
|500
|1 раз
|7–14 дней
|Хронический бактериальный простатит
|500
|1 раз
|28 дней
Дозирование для пациентов с нарушенной функцией почек, у которых клиренс креатинина менее 50 мл/мин:
|Клиренс креатинина
|Режим дозирования (в зависимости от тяжести инфекции)
|50 — 20 мл/мин
|первая доза — 250 мг последующие — 125 мг*/24 ч
|первая доза — 500 мг последующие –250 мг/24 ч
|первая доза — 500 мг последующие — 250 мг/12 ч
|19 — 10 мл/мин
|первая доза — 250 мг последующие — 125 мг**/48 ч
|первая доза — 500 мг последующие — 125 мг**/24 ч
|первая доза — 500 мг последующие — 125** мг/12 ч
|< 10 мл/мин (в том числе при гемодиализе и ХАПД*)
|первая доза — 250 мг последующие — 125 мг**/48 ч
|первая доза — 500 мг последующие — 125 мг**/24 ч
|первая доза — 500 мг последующие — 125 мг**/24 ч
* После гемодиализа или хронического амбулаторного перитонеального диализа (ХАПД) дополнительные дозы не нужны.
** При необходимости назначения дозы 125 мг, применяют препараты левофлоксацина в соответствующей дозировке.
Дозирование для пациентов с нарушением функции печени.
Корректировка дозы не требуется, поскольку левофлоксацин в незначительной степени метаболизируется в печени и выводится преимущественно почками.
Дозирование для пациентов пожилого возраста.
Если функция почек не нарушена, нет необходимости в коррекции дозы.
Дети
Детям (младше 18 лет) нельзя применять препарат, поскольку не исключено повреждение суставного хряща.
Побочные реакции
Аллергические реакции: иногда — зуд, сыпь, гипергидроз; редко — крапивница, бронхоспазм/одышка очень редко — ангионевротический отек, артериальная гипотензия, анафилактический шок, фотосенсибилизация; в единичных случаях — тяжелые буллезные высыпания, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), экссудативная мультиформная эритема, лейкоцитопластический васкулит, стоматит.
Такие реакции иногда могут наблюдаться даже после первой дозы в течение нескольких минут или часов после применения.
Со стороны пищеварительного тракта, метаболизма: часто — тошнота, диарея; иногда — анорексия, рвота, боль в животе, диспепсия, метеоризм, запор; редко — диарея с примесью крови, в редких случаях может указывать на энтероколит, включая псевдомембранозный колит очень редко — гипергликемия, гипогликемия (возможно, гипогликемическая кома), особенно у больных сахарным диабетом, панкреатитом.
Со стороны центральной нервной системы*: иногда — головная боль, головокружение/вертиго, обмороки; редко — парестезии, тремор, судороги очень редко — гипестезия, нарушение или потеря вкуса и восприятия запахов, галлюцинации, доброкачественная внутричерепная гипертензия, сенсорная или сенсомоторная периферической нейропатии.
Со стороны органов зрения*: редко — зрительные нарушения, например, затуманивание зрения; частота неизвестна — транзиторная потеря зрения, увеит.
Со стороны органов слуха*: нечасто — вертиго; редко — шум в ушах частота неизвестна — потеря слуха, нарушения слуха.
Со стороны психики*: часто — бессонница; редко — тревожность, спутанность сознания, нервозность; очень редко — психотические реакции (например, с галлюцинациями, паранойей), депрессия, ажитация, нарушения сна, кошмары; единичные — психотические расстройства с угрожающей для пациента поведением, в том числе суицидальные мысли или попытки самоубийства.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко — тахикардия, артериальная гипотензия единичные — желудочковая тахикардия, что может привести к остановке сердца, желудочковая аритмия и желудочковая тахикардия типа «пируэт» (наблюдается преимущественно у больных с факторами риска пролонгации интервала QT), удлинение интервала QT, зарегистрировано с помощью ЭКГ.
Со стороны костно-мышечной системы*: редко — артралгия, миалгия, повреждение сухожилия, включая тендинит (например ахиллова сухожилия); очень редко — разрыв сухожилий (например, ахиллова, этот нежелательный эффект может наблюдаться в пределах 48 часов от начала лечения); мышечная слабость, которая особенно опасна для пациентов со злокачественной миастенией; в единичных случаях — рабдомиолиз.
Со стороны печени, почек: часто — повышение уровня печеночных ферментов (например, АЛТ/АСТ) нечасто — повышение билирубина, повышение уровня креатинина в сыворотке крови; очень редко — реакции со стороны печени, такие как гепатит острая почечная недостаточность (например, вследствие интерстициального нефрита).
Со стороны крови: иногда — эозинофилия, лейкопения редко — нейтропения, тромбоцитопения очень редко — агранулоцитоз в единичных случаях — гемолитическая анемия, панцитопения.
Общие расстройства*: иногда — астения, кандидоз, развитие суперинфекции; очень редко — аллергический пневмонит, лихорадка, боль в спине, грудной клетке, конечностях.
Другими побочными эффектами, которые ассоциировались с введением фторхинолонов, могут быть экстрапирамидные симптомы и другие расстройства мышечной системы, аллергический васкулит, приступы порфирии у пациентов с порфирией.
* В очень редких случаях у пациентов, получавших хинолоны и фторхинолоны, независимо от имеющихся факторов риска, сообщали о длительных (в течение месяцев или лет), инвалидизирующих и потенциально необратимых серьезных побочных реакциях, которые влияют на различные, а иногда на несколько сразу, системы организма и органы чувств (в том числе реакции, такие как тендинит, разрыв сухожилия, артралгия, боль в конечностях, нарушение походки, невропатии, связанные с парестезии, депрессия, усталость, нарушение памяти, нарушение сна, нарушение слуха, зрения, вкуса и запаха).
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.
Упаковка
По 5 таблеток в блистере, по 1 блистеру в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Евертоджен Лайф Саенсиз Лимитед/
Evertogen Life Sciences Limited.
Местонахождение
Плот №: Эс-8, Эс-9, Эс-13/Пи и Эс-14/Пи Те Ec Ай Ай Си, Фарма Эс И Зет, Грин Индастриал Парк Полепалли (Ви), Едчерла (Эм), Махабубнагар, Телангана, ИH-509301, Индия/
Plot No: S-8, S-9, S-13/P & S-14 /P TSIIC, Pharma SEZ, Green Industrial Park, Polepally (V), Jadcherla (M), Mahabubnagar, Telangana, IN-509301, India.