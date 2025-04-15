Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
200,90 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
298,69
Экономия при брони: -35,69 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
195,41
Экономия при брони: -37,41 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
293,26
Экономия при брони: -38,26 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
212,00
Экономия при брони: -54,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
222,52
Экономия при брони: -66,28 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
293,20 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
224,19
Экономия при брони: -57,89 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
306,95
Экономия при брони: -36,43 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
200,90 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
293,20 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
212,00
Экономия при брони: -54,00 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
280,89
Экономия при брони: -25,89 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
204,61
Экономия при брони: -56,61 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
280,88
Экономия при брони: -17,88 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
218,60
Экономия при брони: -52,00 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
293,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
209,58
Экономия при брони: -7,01 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
310,17
Экономия при брони: -10,37 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
204,60
Экономия при брони: -38,00 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
198,76
Экономия при брони: -42,52 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
308,29
Экономия при брони: -51,91 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
208,19
Экономия при брони: -50,23 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
308,82
Экономия при брони: -65,90 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
224,36
Экономия при брони: -68,04 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
307,18
Экономия при брони: -50,83 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
200,90 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
293,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
204,31
Экономия при брони: -47,99 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
309,06
Экономия при брони: -52,71 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
228,85
Экономия при брони: -72,49 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
274,84
Экономия при брони: -18,14 грн