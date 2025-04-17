Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
214,60 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
214,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
214,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
228,10
Экономия при брони: -46,50 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
312,31
Экономия при брони: -50,26 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
214,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
225,03
Экономия при брони: -12,01 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
314,81
Экономия при брони: -22,98 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
214,60 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
199,32
Экономия при брони: -17,72 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
281,33
Экономия при брони: -19,28 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
214,60 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
198,02
Экономия при брони: -15,81 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
305,36
Экономия при брони: -72,79 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
205,41
Экономия при брони: -23,12 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
281,93
Экономия при брони: -19,49 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
214,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
200,32
Экономия при брони: -18,87 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
302,55
Экономия при брони: -70,05 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
214,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
214,60 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
298,70
Экономия при брони: -13,40 грн