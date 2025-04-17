Киев
Новокс® (Novox®)

Новокс® (Novox®)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 74 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
214,60 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
285,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
190,00 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
272,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
277,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
214,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
214,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
228,10
Экономия при брони: -46,50 грн
181,60 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
312,31
Экономия при брони: -50,26 грн
262,05 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
214,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
225,03
Экономия при брони: -12,01 грн
213,02 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
314,81
Экономия при брони: -22,98 грн
291,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
214,60 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
285,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
191,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
199,32
Экономия при брони: -17,72 грн
181,60 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
281,33
Экономия при брони: -19,28 грн
262,05 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
214,60 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
285,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
198,56 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
256,17 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
198,02
Экономия при брони: -15,81 грн
182,21 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
305,36
Экономия при брони: -72,79 грн
232,57 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
205,41
Экономия при брони: -23,12 грн
182,29 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
281,93
Экономия при брони: -19,49 грн
262,44 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
234,09 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
214,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
200,32
Экономия при брони: -18,87 грн
181,45 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
302,55
Экономия при брони: -70,05 грн
232,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
214,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
214,60 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
298,70
Экономия при брони: -13,40 грн
285,30 грн
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