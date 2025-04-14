Харьков (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
214,60 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
302,88
Экономия при брони: -38,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
222,81
Экономия при брони: -13,52 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
289,15
Экономия при брони: -33,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
214,60 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
293,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
206,86
Экономия при брони: -12,90 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
311,38
Экономия при брони: -46,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
221,66
Экономия при брони: -9,81 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
292,24
Экономия при брони: -12,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
225,01
Экономия при брони: -12,50 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
310,39
Экономия при брони: -57,71 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
214,60 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
293,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences