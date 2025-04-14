Одесса (адрес не указан)
Доступно в 234 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
210,60
Экономия при брони: -15,67 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
307,15
Экономия при брони: -35,17 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
222,22
Экономия при брони: -34,58 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
304,25
Экономия при брони: -12,71 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
211,00
Экономия при брони: -44,25 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
306,04
Экономия при брони: -34,03 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
222,03
Экономия при брони: -55,28 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
282,21
Экономия при брони: -10,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
214,50
Экономия при брони: -43,50 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
293,20 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
213,85
Экономия при брони: -22,45 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
307,15
Экономия при брони: -39,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
227,38
Экономия при брони: -60,63 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
311,31
Экономия при брони: -39,30 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
197,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
293,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
222,41
Экономия при брони: -31,10 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
281,65
Экономия при брони: -13,62 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences