Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
172,62
Экономия при брони: -8,52 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
293,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
203,70
Экономия при брони: -59,00 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
286,18
Экономия при брони: -47,65 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
204,63
Экономия при брони: -58,63 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
289,00
Экономия при брони: -49,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
226,21
Экономия при брони: -10,87 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
309,06
Экономия при брони: -14,86 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
226,05
Экономия при брони: -80,79 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
271,36
Экономия при брони: -32,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
211,71
Экономия при брони: -12,73 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
308,76
Экономия при брони: -68,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
199,76
Экономия при брони: -50,14 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
308,21
Экономия при брони: -67,57 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
197,00
Экономия при брони: -32,90 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
293,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
223,46
Экономия при брони: -63,36 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
287,16
Экономия при брони: -46,52 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
198,80
Экономия при брони: -40,48 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
305,13
Экономия при брони: -40,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
214,60 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
293,10
Экономия при брони: -5,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
225,58
Экономия при брони: -67,26 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
308,85
Экономия при брони: -43,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
193,84
Экономия при брони: -35,52 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
305,51
Экономия при брони: -40,53 грн