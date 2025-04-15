Львов (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
208,99
Экономия при брони: -45,50 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
293,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
200,90 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
293,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
218,60
Экономия при брони: -51,00 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
226,54
Экономия при брони: -64,18 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
280,71
Экономия при брони: -15,54 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
200,90 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
315,64
Экономия при брони: -52,41 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
197,00
Экономия при брони: -29,40 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
293,10
Экономия при брони: -6,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
197,00
Экономия при брони: -29,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
204,60
Экономия при брони: -37,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
214,50
Экономия при брони: -46,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
214,87
Экономия при брони: -51,43 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
308,62
Экономия при брони: -43,46 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
218,60
Экономия при брони: -51,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
204,60
Экономия при брони: -37,00 грн
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
298,70
Экономия при брони: -12,50 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Organosyn Life Sciences
197,00
Экономия при брони: -29,40 грн