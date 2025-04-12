Канавит (Kanavit)
Канавит инструкция по применению
Состав
Фитоменадион - 10 мг/мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Витамин K1 влияет на биосинтез факторов свертывания крови в печени, а именно: фактора II (протромбин), фактора VII (проконвертин), фактора IX (фактор Кристмаса) и фактора Х (фактор Стюарта).
Фармакокинетика. Витамин K1 после введения полностью всасывается. Концентрируется в печени, но не накапливается в ней. Концентрация витамина K1 в печени быстро снижается. Очень небольшое количество витамина K1 накапливается в тканях и медленно распадается.
Фитоменадион быстро метаболизируется в полярные метаболиты, которые выводятся с желчью и мочой.
Показания Канавит
профилактика и лечение кровотечений, обусловленных сниженной свертываемостью крови, связанной с гиповитаминозом или авитаминозом витамина К1.
Лечение геморрагических осложнений; гипокоагуляция после длительной обструкции желчных путей и на ранних стадиях цирроза печени. Заболевания ЖКТ, связанные с нарушением всасывания, после длительной терапии антибиотиками, сульфаниламидами и салицилатами.
Геморрагические явления у новорожденных, маточные кровотечения.
В хирургической практике при длительном дренаже желчных путей и при предоперационной подготовке пациентов со сниженной свертываемостью крови.
Применение Канавит
кровотечения после терапии непрямыми антикоагулянтами. Взрослым при тяжелых формах — 10–20 мг (1–2 ампулы) Канавита, разведенного в 5–10 мл воды для инъекций или 5% р-ре декстрозы, вводить в/в медленно. Если кровотечение не останавливается, то через 3–4 ч допускается повторное введение. В неотложных ситуациях обязательна инфузия свежей крови. В легких случаях фитоменадион применяют перорально (в форме капель) или в/м в дозе 10 мг. Необходимо помнить, что эффект витамина К1 является продолжительным, особенно при применении в высоких дозах, и при одновременном прекращении антикоагулянтной терапии может достигать своего максимума за 24 ч, когда возможно нежелательное увеличение свертываемости крови и пациент находится под угрозой возникновения тромбоэмболических осложнений.
По этой причине рекомендуется соблюдать осторожность и, если это возможно, применять препарат перорально или в/м и в низких дозах, чтобы избежать новых тромбоэмболических осложнений в связи с быстрым увеличением факторов свертывания.
Профилактика и лечение кровотечений при болезнях желчных путей и печени. При незначительном снижении факторов свертывания крови у взрослых применяют 5–10 мг в/м 3 раза в неделю. При более тяжелом нарушении свертываемости крови и при открытых кровотечениях применяют 1–2 мл в/м 1–2 раза в сутки до нормализации уровня протромбинового комплекса. При начальных стадиях цирроза печени вводят в/м 20–30 мг Канавита 3 раза в неделю.
Профилактика кровотечений перед хирургическими вмешательствами у пациентов со сниженным уровнем коагуляционных факторов. Перед ургентным хирургическим вмешательством у взрослых применяют в/в 5–20 мг (0,5–2 ампулы), в менее экстренных случаях — в/м 10–20 мг/сут за 4–6 ч до планового хирургического вмешательства.
Другие кровотечения. При сниженном уровне факторов ІІ, VII и X, при кровотечениях различного происхождения применяют 10–20 мг в/м до коррекции коагуляции. Высшая разовая доза составляет 20 мг, максимальная суточная доза Канавита — 40 мг.
Примечание. При в/в применении Канавит р-р разводят 1:5 (водой для инъекций или 5% р-ром декстрозы), вводят медленно, со скоростью около 1 мл за 20 с.
Дети. Препарат применяют в педиатрической практике. Канавит вводят детям только в/м.
Кровотечения у новорожденных. Канавит в дозе 10–20 мг вводят роженице за 48 ч до ожидаемых родов, но не позднее чем за 2 ч до родов, или новорожденному сразу после рождения в/м в дозе, не превышающей 1 мг. В случаях, если новорожденному показано введение препарата второй или третий раз, рекомендуется применять фитоменадион в виде оральных капель с молоком.
Рекомендуемые дозы для детей.
|Возраст
|Доза, мг
|Новорожденные
|Не более 1
|До 1 года
|1–2,5
|1–6 лет
|2,5–5
|6–15 лет
|5–10
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, гиперкоагуляция, тромбоэмболия, гемолитическая болезнь новорожденных, тяжелая печеночная недостаточность.
Побочные эффекты
гиперчувствительность: сыпь на коже.
Реакции в месте введения: воспаление, жгучая боль.
Со стороны кожи и слизистых оболочек: повышенное потоотделение, цианоз.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: в единичных случаях сердечно-сосудистый коллапс.
Со стороны дыхательной системы: бронхоспазм.
Со стороны пищеварительной системы: гемолитическая анемия при дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, гипербилирубинемии у новорожденных. У недоношенных детей и новорожденных слабо развита система ферментов печени, следовательно, возможно развитие ядерной желтухи, желтухи и гемолитической анемии при медленной биотрансформации фитоменадиона в печени.
Особые указания
при биохимическом исследовании фитоменадион увеличивает показатели теста на билирубин в плазме крови.
Применение Канавита при нарушениях свертываемости крови, обусловленных другими причинами, кроме вышеупомянутых (например лечение кровотечений в гинекологической практике), неуместно.
Применение в период беременности и кормления грудью. Фитоменадион относится к препаратам риска в период беременности. Применение препарата в I и II триместр беременности возможно по показаниям, если польза для матери превышает степень риска для плода. Профилактическое назначение витамина К в III триместр беременности неэффективно вследствие низкой проницаемости его через плаценту.
В случае необходимости применения препарата на период лечения необходимо прекратить кормление грудью.
Дети. Препарат применяют в педиатрической практике.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Не изучалась, но следует учитывать возможность появления головокружения.
Взаимодействия
фитоменадион может повышать риск гемолитического воздействия других препаратов (например фенацетина, сульфонамида, хинина); у новорожденных с повышенным гемолизом может повышаться риск развития ядерной желтухи, прежде всего при взаимодействии с препаратами, которые способны вытеснять билирубин из белковых соединений, такими как сульфонамиды.
Передозировка
симптомы. В случаях значительного превышения рекомендованных доз усиливаются проявления побочного действия. При введении фитоменадиона возможно развитие острой реакции повышенной чувствительности или анафилактической реакции, которая проявляется приливами, повышенным потоотделением, болью в груди, затрудненным дыханием, цианозом, сужением бронхов и сердечно-сосудистым коллапсом.
У детей. У новорожденных, особенно недоношенных детей, высокая доза может привести к гемолитической анемии. Также возможен риск развития ядерной желтухи, вызванной вытеснением билирубина из связи с альбуминами.
Лечение. Следует прекратить введение препарата, назначить симптоматическую терапию.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Не охлаждать.