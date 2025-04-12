кровотечения после терапии непрямыми антикоагулянтами. Взрослым при тяжелых формах — 10–20 мг (1–2 ампулы) Канавита, разведенного в 5–10 мл воды для инъекций или 5% р-ре декстрозы, вводить в/в медленно. Если кровотечение не останавливается, то через 3–4 ч допускается повторное введение. В неотложных ситуациях обязательна инфузия свежей крови. В легких случаях фитоменадион применяют перорально (в форме капель) или в/м в дозе 10 мг. Необходимо помнить, что эффект витамина К 1 является продолжительным, особенно при применении в высоких дозах, и при одновременном прекращении антикоагулянтной терапии может достигать своего максимума за 24 ч, когда возможно нежелательное увеличение свертываемости крови и пациент находится под угрозой возникновения тромбоэмболических осложнений.

По этой причине рекомендуется соблюдать осторожность и, если это возможно, применять препарат перорально или в/м и в низких дозах, чтобы избежать новых тромбоэмболических осложнений в связи с быстрым увеличением факторов свертывания.

Профилактика и лечение кровотечений при болезнях желчных путей и печени. При незначительном снижении факторов свертывания крови у взрослых применяют 5–10 мг в/м 3 раза в неделю. При более тяжелом нарушении свертываемости крови и при открытых кровотечениях применяют 1–2 мл в/м 1–2 раза в сутки до нормализации уровня протромбинового комплекса. При начальных стадиях цирроза печени вводят в/м 20–30 мг Канавита 3 раза в неделю.

Профилактика кровотечений перед хирургическими вмешательствами у пациентов со сниженным уровнем коагуляционных факторов. Перед ургентным хирургическим вмешательством у взрослых применяют в/в 5–20 мг (0,5–2 ампулы), в менее экстренных случаях — в/м 10–20 мг/сут за 4–6 ч до планового хирургического вмешательства.

Другие кровотечения. При сниженном уровне факторов ІІ, VII и X, при кровотечениях различного происхождения применяют 10–20 мг в/м до коррекции коагуляции. Высшая разовая доза составляет 20 мг, максимальная суточная доза Канавита — 40 мг.

Примечание. При в/в применении Канавит р-р разводят 1:5 (водой для инъекций или 5% р-ром декстрозы), вводят медленно, со скоростью около 1 мл за 20 с.

Дети. Препарат применяют в педиатрической практике. Канавит вводят детям только в/м.

Кровотечения у новорожденных. Канавит в дозе 10–20 мг вводят роженице за 48 ч до ожидаемых родов, но не позднее чем за 2 ч до родов, или новорожденному сразу после рождения в/м в дозе, не превышающей 1 мг. В случаях, если новорожденному показано введение препарата второй или третий раз, рекомендуется применять фитоменадион в виде оральных капель с молоком.

Рекомендуемые дозы для детей.



Возраст Доза, мг Новорожденные Не более 1 До 1 года 1–2,5 1–6 лет 2,5–5 6–15 лет 5–10