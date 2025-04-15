Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 150 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 4 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
935,74
Экономия при брони: -28,74 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
909,71
Экономия при брони: -2,71 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
914,90
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
920,79
Экономия при брони: -31,83 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
914,80
Экономия при брони: -7,80 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн