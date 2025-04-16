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Канавит (Kanavit)

Канавит (Kanavit)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 77 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
935,41
Экономия при брони: -44,44 грн
890,97 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
1014,52
Экономия при брони: -52,71 грн
961,81 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
880,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
548,52
Экономия при брони: -3,48 грн
545,04 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,51
Экономия при брони: -50,61 грн
911,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
973,24
Экономия при брони: -61,45 грн
911,79 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
365,36
Экономия при брони: -2,00 грн
363,36 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
917,00
Экономия при брони: -8,60 грн
908,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
546,18
Экономия при брони: -1,14 грн
545,04 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
873,00 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
916,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
960,43
Экономия при брони: -37,40 грн
923,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
961,60
Экономия при брони: -53,19 грн
908,41 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
959,60
Экономия при брони: -36,22 грн
923,38 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
980,61
Экономия при брони: -57,42 грн
923,19 грн
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