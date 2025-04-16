Николаев (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
935,41
Экономия при брони: -44,44 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
1014,52
Экономия при брони: -52,71 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
548,52
Экономия при брони: -3,48 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,51
Экономия при брони: -50,61 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
973,24
Экономия при брони: -61,45 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
365,36
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
917,00
Экономия при брони: -8,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
546,18
Экономия при брони: -1,14 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
960,43
Экономия при брони: -37,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
961,60
Экономия при брони: -53,19 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
959,60
Экономия при брони: -36,22 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
980,61
Экономия при брони: -57,42 грн