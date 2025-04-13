Киев (адрес не указан)
Доступно в 469 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
938,70 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,99
Экономия при брони: -51,51 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
918,20
Экономия при брони: -9,40 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
945,20
Экономия при брони: -57,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
938,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
938,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
923,50
Экономия при брони: -13,80 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
1.6 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
997,41
Экономия при брони: -78,05 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
936,07
Экономия при брони: -33,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
943,92
Экономия при брони: -45,87 грн