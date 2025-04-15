Львов (адрес не указан)
Доступно в 127 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
914,90
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
913,70
Экономия при брони: -2,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
912,50
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
932,17
Экономия при брони: -48,72 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
914,60
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
923,10
Экономия при брони: -11,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
963,29
Экономия при брони: -34,62 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Железнодорожная, 7
1.6 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
923,10
Экономия при брони: -11,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн