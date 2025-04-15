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Канавит (Kanavit)

Канавит (Kanavit)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 127 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
914,90
Экономия при брони: -3,60 грн
911,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
911,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
913,70
Экономия при брони: -2,40 грн
911,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
912,50
Экономия при брони: -1,20 грн
911,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
911,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
932,17
Экономия при брони: -48,72 грн
883,45 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
914,60
Экономия при брони: -3,30 грн
911,30 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
923,10
Экономия при брони: -11,80 грн
911,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
963,29
Экономия при брони: -34,62 грн
928,67 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
911,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
546,78 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
911,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Железнодорожная, 7
1.6 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
923,10
Экономия при брони: -11,80 грн
911,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн
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