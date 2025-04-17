Винница (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
908,40
Экономия при брони: -2,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
913,20
Экономия при брони: -7,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
913,40
Экономия при брони: -7,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
761,70
Экономия при брони: -34,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
913,20
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
943,52
Экономия при брони: -34,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
962,90 грн