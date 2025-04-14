Одесса (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
810,18
Экономия при брони: -37,33 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
911,30
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
921,70
Экономия при брони: -11,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
973,01
Экономия при брони: -49,34 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
734,80
Экономия при брони: -6,80 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн