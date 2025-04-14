Харьков (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
918,20
Экономия при брони: -9,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
967,80 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.2 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Канавит эмульсия для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №5
BB Pharma