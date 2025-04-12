п/к взрослым вводят по 0,5 мг (1 мл 0,05% р-ра) 1–2 раза в сутки. Высшие дозы при п/к введении для взрослых: разовая — 2 мг, суточная — 6 мг.

При развитии миастенического криза у взрослых препарат вводят в/в по 0,5–1 мл 0,05% р-ра, затем п/к в указанных выше дозах с небольшим интервалом. Для потенцирования действия препарата иногда дополнительно вводят эфедрин (1 мл 5% р-ра п/к). В ряде случаев при лечении миастении препарат назначают вместе с антагонистами альдостерона, ГКС, анаболическими гормонами. Следует учитывать, что недостаточные дозы могут ухудшать течение заболевания, а превышение рекомендуемых доз может способствовать развитию "холинергического криза", нарушению дыхания.

Для стимуляции родов препарат вводят п/к по 1 мл 0,05% р-ра 1–2 раза с промежутками в 1 ч. Одновременно с первой инъекцией однократно п/к вводят 1 мл 0,01% р-ра атропина сульфата.

Если препарат применяют для устранения эффектов миорелаксантов, то предварительно в/в вводят атропина сульфат в дозе 0,5–0,7 мл 0,1% р-ра, затем ожидают учащения пульса и через 1,5-2 мин вводят в/в 1,5 мг (3 мл 0,05% р-ра) Прозерина-Дарница. При недостаточном эффекте препарат вводят повторно в такой же дозе (при появлении брадикардии делают дополнительную инъекцию атропина). Максимально возможное количество Прозерина-Дарница, которое может быть введено, составляет 5–6 мг, т.е. 10–12 мл 0,05% р-ра (общее время введения — 20–30 мин).

Детям п/к назначают по 0,05 мг (0,1 мл 0,05% р-ра) на 1 год жизни, но не более 0,75 мл 0,05% р-ра на одну инъекцию. Обычно детям Прозерин-Дарница назначают 1 раз в сутки, однако при необходимости суточную дозу препарата можно ввести в 2–3 приема.