Прозерин-Дарница (Proserinum-Darnitsa)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 171 аптеках в Днепр
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
84,33
Экономия при брони: -20,01 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
82,00
Экономия при брони: -3,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
82,00
Экономия при брони: -3,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
87,33
Экономия при брони: -7,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
63,68
Экономия при брони: -0,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
53,52
Экономия при брони: -1,85 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
32,84
Экономия при брони: -7,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
83,44
Экономия при брони: -19,91 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
65,90
Экономия при брони: -4,86 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
13,30
Экономия при брони: -0,58 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
84,94
Экономия при брони: -11,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
82,41
Экономия при брони: -9,39 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница