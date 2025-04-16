Прозерин-Дарница (Proserinum-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
15,40
Экономия при брони: -0,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
60,61
Экономия при брони: -11,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
40,03
Экономия при брони: -1,93 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
86,62
Экономия при брони: -15,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
14,64
Экономия при брони: -0,75 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
84,15
Экономия при брони: -8,53 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
66,89
Экономия при брони: -2,83 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
8,54
Экономия при брони: -1,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
14,72
Экономия при брони: -0,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
83,82
Экономия при брони: -3,43 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
41,00
Экономия при брони: -4,45 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
41,00
Экономия при брони: -4,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
83,28
Экономия при брони: -17,85 грн