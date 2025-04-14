Прозерин-Дарница (Proserinum-Darnitsa)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 214 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
83,86
Экономия при брони: -6,84 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
83,07
Экономия при брони: -3,22 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
83,56
Экономия при брони: -7,67 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
85,08
Экономия при брони: -9,19 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
82,82
Экономия при брони: -19,89 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
85,00
Экономия при брони: -9,11 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
32,80
Экономия при брони: -2,28 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
83,91
Экономия при брони: -4,31 грн