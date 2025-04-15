Прозерин-Дарница (Proserinum-Darnitsa)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
78,53
Экономия при брони: -16,53 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
75,97
Экономия при брони: -13,97 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
32,20
Экономия при брони: -0,72 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
80,50
Экономия при брони: -1,80 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
82,00
Экономия при брони: -3,30 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
84,18
Экономия при брони: -4,58 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
24,85
Экономия при брони: -5,79 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
75,64
Экономия при брони: -13,64 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
15,75
Экономия при брони: -3,04 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
85,12
Экономия при брони: -14,38 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
71,64
Экономия при брони: -0,81 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Мед-сервис
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
3.1 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 4 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
62,38
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
41,78
Экономия при брони: -6,97 грн