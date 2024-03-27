НЕОСТИГМИНА БРОМИД (NEOSTIGMINI BROMIDUM)

п/к взрослым вводят по 0,0005 г 1–2 раза в сутки. Высшие дозы при п/к введении для взрослых: разовая — 0,002 г (2 мг), суточная — 0,006 г (6 мг). При развитии миастенического криза у взрослых вводят в/в по 0,5–1 мл 0,05% р-ра, затем п/к в указанных выше дозах с небольшими интервалами. Для потенцирования действия неостигмина иногда п/к дополнительно вводят эфедрин (1 мл 5% р-ра). В ряде случаев при лечении миастении неостигмин назначают с антагонистами альдостерона, ГКС, анаболическими гормонами. Следует учитывать, что недостаточные дозы могут ухудшать течение заболевания, а превышение доз может способствовать возникновению холинергического криза, нарушению дыхания.

Для стимуляции родов неостигмин вводят п/к по 1 мл 0,05% р-ра 1–2 раза с интервалами в 1 ч. Одновременно с первой инъекцией однократно п/к вводят 1 мл 0,01% р-ра атропина сульфата.

Внутрь назначают по 0,015 г 2–3 раза в сутки. Высшие дозы: разовая — 0,015 г, суточная — 0,05 г. Курс — 25–30 дней, интервал между курсами — 3–4 нед.

В офтальмологии для снижения внутриглазного давления применяют 0,5% р-р (вводят в конъюнктивальный мешок по 1–2 капли 1–4 раза в сутки).

Если неостигмин применяют для устранения остаточных эффектов миорелаксантов, то предварительно в/в вводят атропина сульфат в дозе 0,5–0,7 мл 0,1% р-ра, затем ожидают повышения ЧСС и через 1,5–2 мин вводят в/в 1,5 мг (3 мл 0,05% р-ра) неостигмина. При недостаточном эффекте вводят повторно в такой же дозе (при развитии брадикардии делают дополнительную инъекцию атропина). Максимально возможное количество неостигмина, которое можно вводить, составляет 5–6 мг, общее время введения — 20–30 мин.