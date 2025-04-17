Киев
Прозерин-Дарница (Proserinum-Darnitsa)

Прозерин-Дарница (Proserinum-Darnitsa)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 75 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
68,70
Экономия при брони: -8,63 грн
60,06 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
68,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
63,86
Экономия при брони: -12,98 грн
50,87 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
73,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
63,72 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
79,60
Экономия при брони: -2,90 грн
76,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
84,57
Экономия при брони: -9,49 грн
75,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
77,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
70,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
54,59
Экономия при брони: -5,17 грн
49,41 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
15,92
Экономия при брони: -0,58 грн
15,34 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
84,29
Экономия при брони: -13,59 грн
70,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
82,78
Экономия при брони: -7,70 грн
75,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
48,30
Экономия при брони: -2,28 грн
46,02 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
70,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
69,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
7,67 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
82,99
Экономия при брони: -7,91 грн
75,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
64,40
Экономия при брони: -3,04 грн
61,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Прозерин-Дарница раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
80,50
Экономия при брони: -3,80 грн
76,70 грн
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