Эребра® (Erebra)
Эребра инструкция по применению
Состав
1 таблетка содержит гипорамина экстракта сухого 20 мг (облепихи крушиноподобной листьев экстракта сухого, Hippophae rhamnoides L. (6,5:1), экстрагент этанол — 70%) с содержанием суммы танинов в пересчете на казуаринин и абсолютно сухое вещество 60%.
Вспомогательные вещества: сахароза, какао-порошок (какао-бобы порошок), ванилин, натрия кармеллоза, кальция стеарат.
Гипорамин экстракт сухой (облепихи крушиновидной листьев экстракт сухой) -
Фармакологические свойства
гипорамин — сухой очищенный экстракт из листьев облепихи крушиноподобной (Hippophaе rhamnoides L.) — представляет собой полифенольный комплекс галоэллаготанинов, биологически активными компонентами которого являются гидролизированные танины, имеющие общие структурные элементы в виде глюкозогалольного и гексагидроксифенольного остатков.
Гипорамин проявляет высокую противовирусную активность относительно разных штаммов вирусов гриппа А и В, аденовирусов, парамиксовирусов, вирусов простого герпеса, опоясывающего лишая, цитомегаловируса (ЦМВ), респираторно-синцитиального вируса (РС-вируса). Ингибирующий эффект препарата на репродукцию вирусов проявляется на ранних этапах их развития. Одним из механизмов действия препарата является ингибирующий эффект на вирусную нейраминидазу.
Гипорамин индуцирует продукцию интерферона в клетках крови in vitro и повышает содержание интерферона в крови больных.
Препарат in vitro оказывает также умеренное антимикробное действие относительно грамположительных (Staphylococcus aureus) и грамотрицательных бактерий (Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa), туберкулезных микобактерий (Mycobacterium tuberculosis), кандид (Candida albicans) и некоторых мицеллярных грибов (Microsporum canis).
Показания Эребра
как лечебно-профилактическое средство при гриппе (А и В), парагриппе, РС-вирусной, аденовирусной и других острых респираторных вирусных инфекциях; ангинах на фоне ОРВИ (комплексная терапия); при острых и рецидивирующих формах простого герпеса экстрагенитальной и генитальной локализации, при опоясывающем лишае, ветряной оспе и ЦМВ-инфекции.
Применение Эребра
препарат принимают внутрь.
Лечение. 1 таблетку держат во рту до полного рассасывания. Взрослым и детям в возрасте от 12 лет назначают по 1 таблетке 4–6 раз в сутки, детям в возрасте 6–12 лет — по 1 таблетке 3–4 раза в сутки, детям 3–6 лет — по ½ таблетки 2–4 раза в сутки.
Продолжительность применения — от 3 сут до 3 нед в зависимости от нозологической формы заболевания.
При гриппе — не менее 3 сут; при парагриппе, РС-вирусных, аденовирусных инфекциях, ангинах на фоне острых респираторных вирусных заболеваний (комплексная терапия) и других ОРВИ — не менее 5 сут.
При ветряной оспе, опоясывающем лишае, герпесвирусной и ЦМВ-инфекции продолжительность применения зависит от тяжести процесса и составляет при легких формах заболевания 3–10 дней. При тяжелых и рецидивирующих формах заболевания минимальный курс лечения — 2–3 нед. Целесообразны повторные курсы лечения.
Для профилактики в период вспышки гриппа препарат принимают согласно возрастному дозированию до 3 нед.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.
Побочные эффекты
возможны аллергические реакции. При развитии любых нежелательных реакций необходимо прекратить лечение и проконсультироваться с врачом.
Особые указания
необходимо назначать по возможности в более ранний срок заболевания.
С осторожностью применяют при сахарном диабете.
1 таблетка препарата содержит 0,5539 г углеводов, что соответствует 0,046 ХЕ. Больным сахарным диабетом следует принимать препарат после консультации с врачом.
Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность и эффективность не установлены, поэтому не следует применять препарат в период беременности.
Дети. Препарат применяют у детей в возрасте от 3 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
возможно применение препарата в комбинации с другими лекарственными средствами (антимикробные средства, синтетические противовирусные средства, средства для симптоматической терапии).
Передозировка
до настоящего времени случаев передозировки препарата не зарегистрировано.
При продолжительном применении в дозах, которые превышают указанные в инструкции, возможно повышение свертывания крови. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.