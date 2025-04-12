препарат принимают внутрь.

Лечение. 1 таблетку держат во рту до полного рассасывания. Взрослым и детям в возрасте от 12 лет назначают по 1 таблетке 4–6 раз в сутки, детям в возрасте 6–12 лет — по 1 таблетке 3–4 раза в сутки, детям 3–6 лет — по ½ таблетки 2–4 раза в сутки.

Продолжительность применения — от 3 сут до 3 нед в зависимости от нозологической формы заболевания.

При гриппе — не менее 3 сут; при парагриппе, РС-вирусных, аденовирусных инфекциях, ангинах на фоне острых респираторных вирусных заболеваний (комплексная терапия) и других ОРВИ — не менее 5 сут.

При ветряной оспе, опоясывающем лишае, герпесвирусной и ЦМВ-инфекции продолжительность применения зависит от тяжести процесса и составляет при легких формах заболевания 3–10 дней. При тяжелых и рецидивирующих формах заболевания минимальный курс лечения — 2–3 нед. Целесообразны повторные курсы лечения.

Для профилактики в период вспышки гриппа препарат принимают согласно возрастному дозированию до 3 нед.