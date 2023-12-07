наружно, внутрь, ректально и ингаляционно.

Наружно применяют при лучевых и других поражениях кожи и слизистых оболочек. При патологических процессах кожи применяют в виде масляных повязок, предварительно очистив пораженный участок кожи от некротизированных тканей. Ватно-марлевую повязку меняют через день (до появления грануляций).

При кольпите и эндоцервиците стенки влагалища смазывают маслом облепиховым после предварительной очистки их ватными шариками. При эрозии шейки матки обильно смоченные маслом облепиховым тампоны (5–10 мл на тампон) плотно прижимают к эрозированной поверхности, меняя их ежедневно. Курс лечения кольпита — 10–15 процедур, эндоцервицита и эрозии — 8–12 процедур. При необходимости — повторный курс через 4–6 нед.

Внутрь при пептической язве желудка и двенадцатиперстной кишки назначают по 1 чайной ложке масла 2–3 раза в сутки.

Ректально вводят по 1 суппозиторию 1–3 раза в сутки. Продолжительность курса лечения зависит от характера заболевания, сопутствующей терапии, достигнутого эффекта.

При заболеваниях верхних дыхательных путей применяют в форме ингаляций.