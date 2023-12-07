ОБЛЕПИХА КРУШИНОВИДНАЯ* (HYPPOPHAE RHAMNOIDES*) Действующее вещество
плоды содержат до 10,9 мг% каротиноидов (α-, β- и γ-каротины, ликопин, полицисликопин, зеаксантин, фитофлюин), аскорбиновую кислоту (до 270 мг%), витамины В1, B2, B12, Е, К1 (филлохинон), жирные масла (до 13,7%), полисахариды (сахара и пектиновые вещества), органические кислоты, аминокислоты, флавоноиды, дубильные вещества, фенолкарбоновые кислоты, жирные масла, стерины, холин, бетаины. Плоды облепихи крушиновидной — ценное поливитаминное сырье для получения облепихового масла, которое благодаря наличию жирорастворимых биоантиоксидантов уменьшает интенсивность свободнорадикальных процессов и защищает от повреждения клеточные мембраны, стимулирует репаративные процессы и ускоряет заживление ран, оказывает определенное антибактериальное (бактериостатическое) действие.
Сок плодов облепихи крушиновидной — витаминный и диетический продукт, применение которого показано для профилактики дефицита витамина С.
лучевые поражения кожи и слизистой оболочки, кольпит, эндоцервицит, эрозия шейки матки, в комплексной терапии пептической язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей (фарингит, ларингит), гайморита, язвы роговицы глаза, при патологических процессах в прямой кишке (эрозивно-язвенный, катаральный и атрофический проктит, трещины анального отверстия, геморрой); экзема, трофические язвы, ожоги, пролежни, для заживления ран. Существуют данные о благоприятном эффекте масла облепихового при заболеваниях печени и др.
наружно, внутрь, ректально и ингаляционно.
Наружно применяют при лучевых и других поражениях кожи и слизистых оболочек. При патологических процессах кожи применяют в виде масляных повязок, предварительно очистив пораженный участок кожи от некротизированных тканей. Ватно-марлевую повязку меняют через день (до появления грануляций).
При кольпите и эндоцервиците стенки влагалища смазывают маслом облепиховым после предварительной очистки их ватными шариками. При эрозии шейки матки обильно смоченные маслом облепиховым тампоны (5–10 мл на тампон) плотно прижимают к эрозированной поверхности, меняя их ежедневно. Курс лечения кольпита — 10–15 процедур, эндоцервицита и эрозии — 8–12 процедур. При необходимости — повторный курс через 4–6 нед.
Внутрь при пептической язве желудка и двенадцатиперстной кишки назначают по 1 чайной ложке масла 2–3 раза в сутки.
Ректально вводят по 1 суппозиторию 1–3 раза в сутки. Продолжительность курса лечения зависит от характера заболевания, сопутствующей терапии, достигнутого эффекта.
При заболеваниях верхних дыхательных путей применяют в форме ингаляций.
холецистит, гепатит, панкреатит, желчнокаменная болезнь (для приема внутрь).
возможны аллергические реакции, преходящее ощущение жжения при лечении ожогов кожи и слизистой оболочки.