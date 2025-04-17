Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
276,70
Экономия при брони: -73,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
295,92
Экономия при брони: -8,88 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
270,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
270,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
249,42
Экономия при брони: -28,64 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
279,50
Экономия при брони: -75,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
283,53
Экономия при брони: -15,14 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
138,25
Экономия при брони: -36,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
238,76
Экономия при брони: -21,93 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
270,20
Экономия при брони: -66,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
239,71
Экономия при брони: -24,38 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
256,02
Экономия при брони: -15,47 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
270,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
237,50
Экономия при брони: -21,74 грн